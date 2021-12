Buone notizie per i fan di Amici: nel corso della puntata che è stata registrata l'8 dicembre, nessun allievo ha dovuto abbandonare la scuola. Mattia, Rea e Nicol hanno vinto le loro sfide e hanno ripreso possesso del banco nella classe. Sabrina Ferilli ha giudicato la gara tra i cantanti e ha assegnato i voti più bassi ad Elena, Albe e Alex, che la prossima settimana rischieranno di uscire. Alessandra Celentano, infine, ha sospeso la maglia a Cosmary, la ballerina che ha preso il posto di Virginia solo sette giorni fa.

Spoiler sul nuovo appuntamento con Amici

Si è da poco conclusa la consueta registrazione settimanale di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 12 dicembre. Tra le anticipazioni che già stanno circolando sul web, spiccano quelle sugli esiti delle sfide che i ragazzi hanno affrontato: Mattia, ad esempio, si è confrontato con un talento esterno ed è riuscito a batterlo.

Anche Rea e Nicol hanno avuto la meglio sui loro sfidanti, così hanno potuto riprendersi la maglia da titolari che rischiavano di perdere definitivamente.

Tra le altre cose che sono successe in studio l'8 dicembre, colpisce un'importante decisione che Alessandra Celentano ha preso su una sua allieva. Nel rispetto del pensiero che ha espresso una settimana fa su Cosmary (la ballerina che ha battuto Virginia in una sfida giudicata da Garrison), la maestra di danza classica ha sospeso la ragazza e si è presa del tempo per capire cosa farne di lei nell'immediato futuro.

Il legame tra i due ballerini di Amici 21

Tra i tanti filmati che sono stati mandati in onda da Maria De Filippi, uno in particolare ha emozionato il pubblico in studio.

A più di due mesi dall'inizio della ventunesima edizione di Amici, gli addetti ai lavori hanno deciso di omaggiare un legame che va sempre più consolidandosi, quello tra Mattia e Christian.

I ballerini del team Todaro, infatti, sono molto uniti e oggi gli è stato dedicato un filmato con le cose più belle che hanno condiviso in casetta e non solo (uno dei due giovani non era presente perché influenzato, così la conduttrice si è collegata con lui e l'ha coinvolto ugualmente in questo bel momento).

Tornando alla registrazione della tredicesima puntata, ci sono stati molti ospiti: per la promozione di nuovi singoli Il Pagante, Riccardo Marcuzzo (in arte Riki) e Marco Mengoni.

La competizione tra i cantanti di Amici

Anche mercoledì 8 dicembre, i cantanti della classe sono stati giudicati da un ospite d'eccezione.

Sabrina Ferilli, infatti, ha ascoltato tutte le performance dei ragazzi della scuola e poi ha assegnato dei voti. La classifica che ne è venuta fuori, ha visto al primo posto Sissi e Luigi a pari merito con 9,5, secondi LDA e Aisha con 9 e terzo Kritical con 8,5.

A piazzarsi ultimi con voto 7 sono stati Albe, Elena ed Alex: i tre titolari sono in sfida e la prossima settimana rischiano di essere eliminati.

Ricapitolando, nessun allievo ha dovuto abbandonare la scuola nel corso del tredicesimo speciale, ma la ballerina Cosmary è in bilico perché la professoressa Celentano non la apprezza e, nell'attesa di prendere una decisione definitiva su di lei, le ha sospeso la maglia.

Tutti i protagonisti della ventunesima edizione di Amici, inoltre, si sono esibiti davanti alla commissione e sono stati confermati nel cast: menzione particolare per le coreografie eseguite da Carola (eterea in un balletto neoclassico sulle mezze punte), da Dario nel modern apprezzato anche dalla maestra Alessandra e da Serena, che ha ricevuto i complimenti di tutti per gli evidenti miglioramenti che ha fatto da quando è iniziato il programma.