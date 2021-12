Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, prossimamente approderà in prime-time per la versione serale. La data d'inizio potrebbe essere quella del 19 marzo, ovvero dopo la conclusione di C'è posta per te che, invece, partirà sabato 8 gennaio.

Dunque, se questi rumors dovessero essere confermati, sarà sempre Maria De Filippi la protagonista del sabato sera di Canale 5 almeno fino alla fine di maggio 2022.

Divisione in squadre

In queste ultime settimane stanno cominciando a circolare diverse indiscrezioni non solo sulla data d'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, ma anche sul probabile regolamento della gara.

Ad esempio, per quanto riguarda le squadre, si presume che possa essere adottata la stessa formula della scorsa edizione, con tre squadre capitanate da due professori ciascuna, uno di canto e uno di ballo. Gli accoppiamenti dei docenti potrebbero essere i seguenti: Zerbi-Celentano, Pettinelli-Todaro, Peparini-Cuccarini.

Le probabili eliminazioni

Ribadiamo che questi al momento sono dei rumors ancora tutti da confermare. In merito alle eliminazioni dal serale di Amici 21, anche in questo caso si dovrebbe proseguire sulla stessa linea di quanto accaduto nella stagione precedente. Dunque ci sarebbero nelle prime puntate due eliminazioni (la prima diretta e la seconda al ballottaggio), mentre si passerebbe ad una sola negli appuntamenti finali.

La finale potrebbe quindi vedere di fronte 4-5 allievi. Di questi, ne resterebbero soltanto due per la sfida decisiva. Al momento non si sa se nella finale a due dovranno esserci necessariamente un cantante e un ballerino. Probabilmente questo aspetto del regolamento verrà chiarito durante il serale a seconda dei concorrenti rimasti in gioco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aspettando il serale di Amici

Il percorso verso il serale in questa 21ª edizione di Amici è stato più lungo rispetto a quello dello scorso anno, giacché il programma è iniziato a settembre e non a novembre. Questo cambiamento potrebbe essere stato deciso dai vertici Mediaset per premiare gli ottimi ascolti ottenuti dal format di Maria De Filippi.

Nonostante il debutto anticipato della fase pomeridiana del talent-show, il serale non comincerà prima. Dunque, quest'anno la trasmissione durerà di più. Per adesso si ritiene che la prima puntata possa andare in onda il 19 marzo, mentre la finale sarebbe in programma tra il 14 e il 21 maggio.