Giovedì 2 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 5. In rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, compresi gli esiti delle cinque sfide del giorno. Alex e Carola hanno sconfitto i loro sfidanti, mentre Guido, Tommaso e Virginia no e sono stati eliminati. Christian De Sica ha giudicato la gara interna tra i cantanti e ha messo Sissi al primo posto: ultime Nicol e Rea, che ora rischiano il posto.

News sulla registrazione di Amici del 2/12

La dodicesima puntata di Amici, è stata ricca di colpi di scena.

Chi ha assistito alla registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 2 dicembre, racconta che ben tre allievi della scuola sono stati eliminati.

Il cantante Tommaso e la ballerina Virginia, infatti, non sono riusciti ad avere la meglio su due aspiranti allievi, perciò hanno dovuto lasciare il programma e il banco ai nuovi arrivati.

Guido, invece, è stato sostituito dalla sua insoddisfatta docente con una new entry che dovrebbe chiamarsi Cristiano (molte lacrime da parte dei ragazzi per questo addio inaspettato).

Le altre due sfide del giorno, hanno visto Alex e Carola trionfare piuttosto facilmente e riprendere possesso della loro maglia da titolari della classe 2021/2022.

La maestra Alessandra Celentano, dunque, ha perso ben due alunni in un colpo solo: i danzatori che oggi sono stati battuti da talenti esterni al cast, appartenevano entrambi al team capitanato dalla prof di balletto classico.

La gara tra i cantanti di Amici 21

I cantanti della scuola si sono esibiti davanti ad un giudice d'eccezione: Christian De Sica ha ascoltato le interpretazioni degli allievi ed ha assegnato loro dei voti.

La classifica che è venuta fuori, vede ai primi posti Sissi e Alex e agli ultimi due Rea e Nicol: le allieve col peggiore piazzamento, la prossima settimana dovranno affrontare una sfida.

Un altro ospite della dodicesima puntata di Amici, è stata Giordana Angi: la seconda classificata di una recente edizione del talent-show, è tornata in studio per promuovere il suo nuovo brano inedito "Passeggero".

Non sono mancati i momenti di leggerezza, come la prova Tim vinta da Dario e quella Oreo con protagonista LDA. A proposito del figlio di Gigi D'Alessio, oggi è stato omaggiato con il disco d'oro per la canzone "Quello che fa male".

Le coppie di Amici 21 in un video

Tra i momenti di svago che Maria De Filippi ha regalato al pubblico, spiccano quelli con protagonisti gli allievi della scuola.

Il gioco del giorno, infatti, era "obbligo o verità": Sissi ha dovuto tagliarsi una ciocca di capelli, mentre Alex ha confessato di non sopportare le facce e alcuni atteggiamenti di Serena in casetta.

Nel corso della registrazione, poi, è stato mostrato un video sulle coppie che si sono formate in questi mesi: Albe e Serena sono sempre più affiatati, mentre Sissi e Dario si sono avvicinati da poco e solo dopo che lei ha lasciato lo storico fidanzato. Nel filmato che è stato mandato in onda, si sono viste tenerezze e anche baci tra tutti i piccioncini di questa edizione del talent-show.

La gara tra le prof Celentano e Cuccarini, infine, è stata giudicata dalla conduttrice e ha visto trionfare Alessandra. Le insegnanti si sono esibite su una coreografia di cha cha cha con Raimondo e la padrona di casa ha deciso che Celentano ha fatto meglio e quindi andava premiata.

A proposito di Todaro, dopo quasi dieci giorni di tribolazione, ha riaccolto nella scuola Mattia. Il ballerino aveva la maglia sospesa da oltre una settimana e oggi l'ha riconquistata con una perfomance che ha convinto il suo professore al cento per cento.