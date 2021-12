Ieri, mercoledì 22 dicembre, è terminata la messa in onda di molti programmi tv, tra cui Amici 21. Il talent-show è in vacanza fino a metà gennaio circa, ma il giorno di Natale tornerà per una piccola sorpresa. I fan del format di Maria De Filippi, dunque, sabato prossimo potranno "scartare" un regalo virtuale che la produzione e gli allievi hanno preparato, direttamente su Witty Tv.

Speciale natalizio con i protagonisti di Amici

L'attesa dei fan di Amici potrebbe non essere lunga come si pensava. Anche se i daytime non torneranno in onda prima della metà di gennaio, tra pochi giorni ci sarà una bella sorpresa ad allietare i sostenitori dei cantanti e dei ballerini della scuola più famosa d'Italia.

I profili social ufficiali del talent-show, infatti, in queste ore hanno condiviso il seguente annuncio: "Natale è sempre più vicino e i nostri ragazzi hanno una fantastica sorpresa per tutti voi. Curiosi? Vi aspettiamo il 25 dicembre su Witty Tv".

Anche se non è stato svelato il contenuto del regalo che hanno in serbo per i telespettatori, gli allievi stanno preparando qualcosa di inedito che sarà caricato sulla piattaforma digitale del programma proprio il giorno di Natale.

Quest'anticipazione ha fatto gioire tantissimi fan, soprattutto quelli particolarmente tristi per il lungo periodo di vacanze che si è concessa la trasmissione di Maria De Filippi.

Il ritorno di Amici è tra il 9 e 10 gennaio

Nell'attesa di scoprire cosa hanno preparato Alex, Luigi, Carola, Serena, Albe, Dario, Sissi e tutti gli altri come regalo di Natale, i fan di Amici già contano i giorni che mancano al ritorno del talent su Canale 5.

Mercoledì 22 dicembre è andata in onda l'ultimo daytime del 2021 del format di Maria De Filippi: questo tipo di appuntamento ricominceranno lunedì 10 gennaio al solito orario delle 16:10, dopo Uomini e Donne.

Per quanto riguarda gli speciali della domenica pomeriggio, non si sa ancora se riprenderanno il 9 gennaio (si parla di una possibile registrazione il 4 o il 6) oppure il 16.

I ragazzi, comunque, trascorreranno tutte le feste all'interno della casetta che li ospita da settembre, ovvero da quando è iniziata la ventunesima edizione.

Per evitare contagi da Covid-19, i cantanti e i ballerini della scuola non condivideranno il Natale e il Capodanno con i parenti, ma avranno solo contatti telefonici con loro.

La 'sparizione' di tre talenti di Amici dalla casetta

Al termine dell'ultimo daytime di Amici del 2021, sul web ha cominciato a montare una polemica piuttosto interessante. I fan più attenti, infatti, hanno fatto notare che da giorni non si hanno tracce di tre allievi della scuola sia nelle puntate quotidiane che in quelle settimanali condotte da Maria De Filippi.

Mattia, Christian e Crytical non compaiono davanti alle telecamere da giorni, tant'è che non hanno preso parte neppure ai festeggiamenti che tutti i ragazzi hanno fatto in casetta in vista del Natale.

I due ballerini e il rapper, infatti, non hanno partecipato allo scambio di regali e alla cena con la quale sono state augurate buone feste ai telespettatori.

"Dove sono finiti?", è questa la domanda che circola tra i sostenitori del talenti che sembra siano spariti dalla circolazione per motivi di salute. L'ultima volta che si è parlato di Christian, è stato due settimane fa quando la presentatrice si è collegata con lui che aveva la febbre alta. Anche Crytical ha avuto problemi di questo tipo, mentre Mattia si è fatto male alla caviglia durante un'esibizione. I tre, però, nell'ultimo periodo non hanno vissuto in casetta e i fan vorrebbero sapere perché.