La classifica che Fedez ha stilato nel corso della puntata di Amici del 19 dicembre non è andata giù a Rudy. Il professore di canto ha chiesto di incontrare Rea e Nicol, penultima e ultima nello speciale prima di Natale, per informarle del fatto che non è contento del loro rendimento e che presto potrebbe prendere provvedimenti. Le ragazze hanno reagito male alla notizia che il loro docente potrebbe eliminarle o sostituirle nei prossimi giorni, lasciandosi andare o alla rabbia oppure alle lacrime.

L'incontro nella scuola di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda lunedì 20 dicembre, è stato quasi interamente dedicato all'incontro tra Rudy Zerbi e due sue allieve.

Dopo aver saputo che Rea e Nicol si sono piazzate al penultimo e all'ultimo posto della classifica che ha stilato Fedez durante lo speciale di domenica 19, il professore ha chiesto di potersi confrontare con loro per cercare di capire cosa è successo.

Il docente non è stato tenero con le ragazze del suo team, anzi ha ricordato loro che non è la prima volta che risultano le meno apprezzate dai giudici esterni che arrivano per valutare la gara interna tra i cantanti della scuola. "Gli stream non vanno, siete sempre agli ultimi posti e io inizio a pensare che non vi impegnate abbastanza", ha tuonato l'insegnante davanti alle silenziose giovani.

Quando Nicol ha protestato di fronte all'accusa di non fare abbastanza durante la settimana, Rudy si è arrabbiato ancora di più e ha chiarito a lei e a Rea le sue intenzioni per il prossimo futuro.

Vacanze natalizie per Amici 21

"Io sto seriamente pensando di sostituirvi oppure di eliminarvi", ha detto Rudy nel corso del daytime di Amici che è stato trasmesso il 20 dicembre. Il professore del talent-show ha ricordato a Rea e a Nicol che il regolamento prevede che quando un allievo non soddisfa pienamente il docente che lo segue, c'è la concreta possibilità che quest'ultimo venga rimpiazzato con un aspirante alunno (come è successo con il ballerino Guido poche settimane fa) oppure che venga direttamente eliminato senza passare da una sfida.

Le cantanti sono state freddate dalle parole di Zerbi, che non ha neppure apprezzato il loro atteggiamento remissivo e poco combattivo. Non è da escludere, dunque, che le sfide che hanno in programma le due giovani per gennaio (quando il programma tornerà regolarmente in onda dopo la pausa natalizia) non si facciano e che almeno una di loro subisca un provvedimento che potrebbe mettere a rischio la permanenza nella scuola.

Ultima puntata di Amici del 2021

Quello che è andato in onda il 20 dicembre è il terzultimo daytime di Amici del 2021. Mercoledì 22, infatti, il talent-show andrà in vacanza e darà appuntamento ai primi di gennaio, quando la scuola riaprirà ufficialmente i battenti dopo la pausa natalizia.

In realtà, i ragazzi della classe non si muoveranno dalla casetta che li ospita dallo scorso settembre. A causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, la produzione del talent-show ha deciso di non far spostare i cantanti e i ballerini per evitare una catena di contagi da Covid che sarebbe troppo difficile da gestire e contenere.

Alex, Luigi, Carola, Mattia, Christian, LDA, Serena e gli altri passeranno il Natale e il Capodanno isolati dal loro mondo esterno: gli unici contatti che potranno avere con amici e parenti saranno telefonici.

Anche per questo motivo, durante l'ultimo speciale domenicale di quest'anno, Maria De Filippi ha consegnato ai talenti un regalo da parte dei familiari, oggetti o lettere che potessero farli sentire meno lontani da casa durante il periodo in cui Amici non andrà in onda.