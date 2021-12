L'appuntamento con Amici 2021 non si ferma neppure durante le feste. Le anticipazioni riguardanti la programmazione del 25 dicembre rivelano che sebbene la trasmissione non vada in onda con una puntata inedita su Canale 5, ci sarà comunque uno speciale di un'ora che sarà visibile in streaming sul sito gratuito WittyTv.

Anticipazioni Amici 2021, speciale natalizio del 25 dicembre: non sarà in onda in tv, ma in streaming

Nel dettaglio, le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che per sabato 25 dicembre è previsto uno speciale natalizio del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Gli allievi del programma infatti, pur non essendo in onda in tv, sono comunque "reclusi" all'interno della casetta dove passeranno insieme tutto il periodo delle feste, per evitare così che abbiano contatti con il "mondo esterno" e in questo modo rischiare di compromettere il loro percorso all'interno della scuola causa Covid-19.

Cosa succederà in questo speciale natalizio di Amici 2021 in onda su WittyTv? Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno dei messaggi speciali che gli allievi riceveranno da parte dei loro fan.

Lo speciale natalizio di Amici 2021: ecco cosa succederà

Si ritroveranno così a leggere dei messaggi scritti dai loro sostenitori, contenenti auguri e domande, alle quali potranno rispondere.

Non mancheranno poi nuove esibizioni per i cantanti e ballerini che stanno portando avanti questo percorso in attesa della fase più importante dello show: quella del serale.

In attesa di vedere online questo speciale natalizio di Amici 2021, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che la trasmissione da gennaio 2022 tornerà in onda anche su Canale 5, come sempre nel pomeriggio.

Da marzo il debutto del serale di Amici 21

Il talent show è confermato nel palinsesto della domenica pomeriggio e riprenderà sempre da gennaio anche la consueta programmazione del daytime, dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Da marzo, invece, Amici tornerà in onda anche in prime time con l'attesissima fase del serale di questa ventunesima edizione.

Il talent show andrà in onda di sabato sera, subito dopo la fine di C'è posta per te, il people show ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, che riprenderà la messa in onda a partire dall'8 gennaio 2022. Riuscirà questa nuova stagione del serale a bissare il successo dello scorso anno? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza.