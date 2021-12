Dubbi e titubanze ma alla fine l'amore ha avuto la meglio: Dario e Sissi sono una coppia a tutti gli effetti e dopo essersi scambiati i primi baci nella casetta di Amici tra i due le cose sembrano andare avanti bene e anche in maniera abbastanza veloce. Infatti, il ballerino non ha perso tempo e durante una videochiamata con i genitori andata in onda nel day-time del 17 dicembre ha inquadrato la cantante che ha interagito volentieri con la famiglia del suo compagno di scuola. Nonostante Silvia avesse avuto dei timori a lasciarsi andare, pare che Dario abbia trovato la giusta chiave per aprire il cuore della ragazza.

I genitori di Dario apprezzano Sissi

L'interesse di Sissi nei confronti di Dario è cresciuto in maniera lenta ma inesorabile, tanto che ad un certo punto l'allieva di Lorella Cuccarini ha deciso di chiudere la sua storia con il ragazzo che la attendeva fuori dalla scuola, con grande disappunto di quest'ultimo. Da lì in poi, tra i due talenti di Amici 21 è stato un crescendo e anche se Silvia pareva voler procedere con prudenza alla fine ha ceduto e sono arrivate le prime coccole tra i ragazzi, che stanno instaurando un rapporto molto solido. Solido a tal punto che Dario ha voluto far conoscere Sissi ai suoi genitori. L'occasione è nata quando mamma e papà del ballerino durante una videochiamata, in un dei momenti in cui ai ragazzi è concesso il telefono.

hanno chiesto come procedesse la conoscenza con Sissi.

Dario non se lo è fatto ripetere due volte e ha inquadrato subito la cantante. 'A me piace tanto perché ha aspettato prima di darti il bacio', ha detto la mamma dell'alunno di Veronica Peparini parlando proprio di Sissi, che ha poi interagito con lei in maniera disinvolta ma sempre molto dolce.

Dario dal canto suo è apparso felice e ha scherzato sul fatto che la resistenza della ragazza nei suoi confronti è durata solo un paio di giorni. E se Silvia ha già invitato i genitori di Dario a Milano e si è detta pronta ad andare a casa loro per poter cantare le sue canzoni, la mamma di Dario ha dichiarato di voler già bene alla ragazza.

'Fatevi le coccole', ha concluso la mamma.

Gli amori nella casetta di Amici

Sissi è apparsa serena e felice: la ragazza ha ammesso che ha cercato in tutti i modi di non farsi piacere Dario, parlando anche di differenza di età, visto che lei ha 22 anni mentre il ballerino 17, ma alla fine non ce l'ha fatta più. Insomma, anche quest'anno l'amore è entrato nella casetta di Amici: dopo Albe e Sissi, anche Dario e Sissi sono una coppia. Ma anche Alex e Cosmary sono sempre più vicini e tra di loro potrebbe presto scoccare la scintilla, così come tra LDA e Elena.

Non resta che seguire i nuovi day-time per scoprire come si evolveranno le varie storie d'amore. Frattanto, i talenti di Amici 21 continuano a seguire il loro sogno, ma tra una coreografia e una canzone, i due trovano il tempo di dedicarsi ai sentimenti.