Imprevisto e gaffe per Fedez nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 21, trasmesso domenica 19 dicembre su Canale 5. Il rapper ha avuto modo di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi per giudicare la gara di canto degli allievi in gara, dopodiché si è esibito cantando dal vivo il suo ultimo singolo. A un certo punto si è cimentato anche nell'esecuzione della coreografia che aveva preparato con i ballerini del talent show, ma qualcosa è andato storto e si è fermato.

Gaffe per Fedez nello studio di Amici 21: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Fedez ha preso parte alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 21.

Il rapper ha avuto modo di cantare dal vivo il suo ultimo singolo "Sapore" e per l'occasione ha preparato anche una simpatica coreografia che ha provato a mettere in scena assieme agli allievi ballerini di questa edizione.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto: Fedez ha iniziato la coreografia in maniera quasi perfetta, ma pochi secondi dopo c'è stata la prima gaffe.

Il marito di Chiara Ferragni ha dimenticato la restante parte della coreografia e da quel momento in poi non è riuscito più a riprendersi.

Fedez dimentica la coreografia preparata per Amici 21 e smette di ballare (Video)

Il cantante, infatti, non è stato più in grado di rimettersi in sesto e di portare a termine quella coreografia che aveva provato con gli allievi di Amici 21, per metterla in scena nel corso della puntata del pomeridiano di questa domenica.

Non ricordando più i passi del balletto, Fedez ha scelto proprio di fermarsi ed ha così smesso di ballare, pur restando a centro palco mentre gli allievi ballerini portavano a termine la performance.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

LA COREOGRAFIA ANDATA IN FUMO DOPO IL PRIMO PASSO STO PIANGENDO #Amici21 pic.twitter.com/sudYj8Kswq — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 19, 2021

Maria De Filippi ride dopo la gaffe di Fedez ad Amici

Insomma una piccola gaffe per Fedez, che non ha potuto nascondere il suo imbarazzo per quanto fosse accaduto mentre Maria De Filippi ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle risate in studio.

Un piccolo inconveniente per il rapper che, al contrario, è stato molto preciso nei giudizi quando ha dovuto valutare la gara degli inediti dei cantanti, prevista per questa settimana.

Tra gli allievi che fanno parte del cast di questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi, colui che ha conquistato l'attenzione del rapper è stato Lda, del quale ha ammesso di aver apprezzato molto la sua performance ad Amici, malgrado durante le prove non lo avesse convinto pienamente.