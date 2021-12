È stata registrata domenica 12 dicembre, la nuova puntata di Amici che andrà in onda il prossimo 19 dicembre. Sull'account Amici di Twitter è possibile leggere alcune anticipazioni di quello che è accaduto in studio tra sfide, assenze e tanti ospiti musicali come Fedez ed Alessandra Amoroso. Come sempre, i ragazzi si sono esibiti davanti ai professori di canto e ballo per la conferma della maglia che resta ancora sospesa per la ballerina Cosmary, allieva della maestra di danza classica Alessandra Celentano.

Il rapper Fedez giudice della gara cover dispensa voti alti

Tanti gli ospiti che sono arrivati in studio per la nuova puntata di Amici. Non solo il rapper Fedez e la cantante Alessandra Amoroso, ma anche il duo comico formato da Pio e Amedeo, Mattia Briga, ex allievo della scuola e Deddy, allievo della scorsa edizione insieme tra gli altri a San Giovanni. In puntata non erano seduti ai loro banchi, i ballerini Christian e Mattia e il rapper Crytical. Il cantante Alex ha vinto la sua sfida, il ballerino Cristiano ha dovuto affrontarne ben due, una voluta da Raimondo Todaro e l'altra chiesta da Veronica Peparini. Fedez ha giudicato la gara cover ed ha stilato una classifica. L'allievo che ha ricevuto il voto più basso come sempre andrà in sfida.

Al primo posto della classifica di Fedez Alex

L'allievo che ha ricevuto il voto più alto dal marito dell'influencer Chiara Ferragni è stato Alex che ha preso 9. Al secondo posto è arrivato Luigi Strangis con 8,5. A pari merito Aisha ed LDA con 8. Sissi ha preso 7,5, Nicol 7. Ultima Rea con 6,5. Sarà dunque lei ad andare per la seconda volta in sfida.

Fedez ha cantato il brano "Sapore" accompagnato da un balletto fatto da Dario, Carola e Cristiano. Albe e Sissi hanno cantato i nuovi inediti. LDA di nuovo vincitore della Oreo Challenge.

Regali di Natale nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Il Natale è alle porte e tutti gli allievi della scuola di Amici hanno ricevuto un gradito regalo, un messaggio dai loro familiari.

In studio c'era un albero con dei cassetti, su ogni cassetto il volto di un allievo della scuola. Maria ha aperto il cassetto di ognuno dei ragazzi e prima di far vedere il video dei parenti, ha letto le lettere che sono state inviate loro. Intanto, sono continuate le esibizioni. Il ballerino Dario ha vinto la prova Tim. Maria De Filippi ha poi mandato in onda un nuovo video che mostra l'intesa nata tra Alex e Cosmary. Dario e Serena si sono esibiti in un passo a due ed hanno preso rispettivamente 4,5 e 3 dalla maestra Alessandra Celentano. Durante le pause pubblicitarie non sono mancati baci tra il cantante Albe e la ballerina Serena e tra Dario e la cantante Sissi.