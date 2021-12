È passata quasi una settimana dalla messa in onda dell'ultima puntata di Amici del 2021. I ragazzi della scuola hanno salutato i fan mercoledì 22 dicembre, augurando loro buone feste e dandogli appuntamento ai primi giorni di gennaio. Al momento si sa che i daytime ricominceranno lunedì 10, mentre gli speciali della domenica pomeriggio riprenderanno o il 9 o il 16 dello stesso mese (si saprà qualcosa in più a breve, quando verrà comunicata la data della registrazione).

Conto alla rovescia per il ritorno in tv di Amici

La scuola di Amici ha temporaneamente chiuso i battenti: da mercoledì 22 dicembre, infatti, i telespettatori non vengono più aggiornati su quello che accade nella casetta, dove cantanti e ballerini stanno trascorrendo tutte le festività.

Il giorno di Natale su Witty Tv è stata caricata una puntata speciale in cui i ragazzi hanno intrattenuto i fan con esibizioni e giochi, ma il vero ritorno del talent show su Canale 5 è ancora lontano.

Una notizia certa sulla programmazione del format nel 2022 è quella sul daytime. Gli appuntamenti quotidiani con la trasmissione di Maria De Filippi ricominceranno lunedì 10 gennaio, al solito orario delle 16:10 dopo Uomini e Donne e prima della striscia del Grande Fratello Vip 6.

Nodi da sciogliere ad Amici dopo le vacanze

Meno certezze, invece, si hanno sulla data in cui verrà trasmessa la prima puntata domenicale di Amici 21 dopo la pausa natalizia.

Gli addetti ai lavori, infatti, non hanno ancora svelato il giorno in cui sarà registrato il primo appuntamento del 2022 con il talent show, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe avere luogo tra il 4 e il 9 gennaio.

In questo caso lo speciale andrebbe in onda domenica 9, altrimenti il tutto slitterebbe alla settimana successiva, ovvero al 16.

Lo speciale sarà una puntata molto importante e attesa, perché molti ragazzi della scuola attualmente sono in bilico: Rudy Zerbi non è contento di Rea e di Nicol e sta pensando a una loro sostituzione o eliminazione, Alessandra Celentano deve decidere se tenere o mandare via Cosmary (che ha la maglia sospesa da settimane), Cristiano deve affrontare una sfida, Christian, Mattia e Crytical devono tornare tra i titolari dopo una lunga assenza e tutti gli altri devono riconfermare la maglia dopo il periodo di vacanza.

Indiscrezioni sul serale di Amici 21

In questi giorni di stop i fan di Amici sono alle prese con indiscrezioni sul futuro del programma.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che la fase serale del talent show dovrebbe esordire sabato 19 marzo, subito dopo la fine della nuova edizione di C'è posta per te (in partenza l'8 gennaio su Canale 5).

Secondo i ben informati, i ragazzi che riusciranno ad approdare al prime time dovrebbero essere divisi in tre squadre capitanate da coppie di professori (esattamente come è successo un anno fa).

Secondo quello che si vocifera in rete, in questi ultimi giorni di dicembre, gli insegnanti di canto e ballo dovrebbero essere "accoppiati" così: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini con Veronica Peparini, Anna Pettinelli con Raimondo Todaro.

Ancora non si sa quanti allievi otterranno il pass per il serale, ma è probabile che a prendere questa importante decisione siano di nuovo i docenti dei vari team in gara. Attualmente rischiano di più: Rea e Nicol per il canto e Cosmary per il ballo, ma nelle prossime settimane potrebbe accadere di tutto, compresi nuovi ingressi, sostituzioni o eliminazioni.