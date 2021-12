Dovrebbero mancare circa tre mesi al ritorno di Amici in prima serata. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web in questi ultimi giorni del 2021, la prossima fase del talent-show dovrebbe esordire sabato 19 marzo, ovvero dopo la fine della nuova edizione di C'è posta per te. Come un anno fa, anche stavolta i ragazzi dovrebbero essere divisi in tre squadre capitanate da coppie di professori: ancora incerti i nomi dei giudici e degli ospiti.

Retroscena sul prime time di Amici 21

Anche se attualmente è in vacanza, Amici continua a far discutere per diversi motivi.

Una delle indiscrezioni che stanno circolando ultimamente sul programma di Maria De Filippi, riguarda la data d'inizio della fase serale e il cast che la animerà.

Voci ancora tutte da confermare, sostengono che il talent-show dovrebbe tornare in prime time sabato 19 marzo, ovvero la settimana successiva alla fine dell'edizione di C'è posta per te che debutterà il prossimo 8 gennaio.

Ancora non si sa se le puntate in prima serata saranno registrate oppure in diretta, ma Lorenzo Pugnaloni sostiene di conoscere gli accoppiamenti dei professori che guideranno i team in gara.

"Ci saranno tre squadre capitanate dagli insegnanti", ha fatto sapere l'esperto di Gossip prima di rivelare le coppie di docenti che cercheranno di difendere i propri allievi fino alla finalissima.

Meccanismo invariato per la nuova fase di Amici

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dovrebbero essere a capo di una delle tre squadre del serale: anche nella precedente edizione di Amici i due prof hanno collaborato nella fase in prime time del programma di Maria De Filippi.

Gli altri due team, invece, dovrebbero avere nuove ed inedite coppie di capitani: Anna Pettinelli con Raimondo Todaro, e Lorella Cuccarini con Veronica Peparini.

È ancora presto per sapere se questi accoppiamenti sono quelli che saranno proposti ai telespettatori, anche perché mancano più di tre mesi al debutto del format nella prima serata del sabato sera.

Per quanto riguarda la giuria che sarà chiamata a commentare e a votare le edizioni dei cantanti e dei ballerini del cast, si sa poco o nulla.

I giornalisti sostengono che Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash non dovrebbero essere riconfermati, soprattutto per lasciare spazio ad altri personaggi famosi e a nuove dinamiche da offrire all'affezionato pubblico.

Il 'mistero' nella casetta di Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul serale e sul cast che lo animerà, i fan di Amici sono in apprensione per tre allievi della ventunesima edizione.

Da più di una settimana, infatti, si sono perse le tracce di Mattia, Christian e Crytical sia nei daytime che nelle puntate domenicali condotte da Maria De Filippi.

I due ballerini e il rapper non hanno partecipato né allo speciale di Natale che è stato caricato su Witty Tv il 25 dicembre, né allo scambio di regali che c'è stato in casetta tra i ragazzi prima dell'inizio delle vacanze.

Molti spettatori sono preoccupati soprattutto perché si dice che i giovani siano spariti per motivi di salute: il cantante e il danzatore di hip hop hanno avuto la febbre alta per giorni, mentre l'alunno del team Todaro si è fatto male alla caviglia durante una performance.

Il fatto che i tre non fossero nell'abitazione che li ospita dallo scorso settembre, fa pensare che siano stati portati altrove per evitare che potessero contagiare anche gli altri.

Qualcosa in più si potrebbe scoprire a inizio gennaio, quando ricominceranno le puntate pomeridiane (lunedì 10) e gli speciali settimanali (si parla di domenica 9 con una registrazione fissata per il 4 o il 6).