Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air in onda dal 3 al 7 gennaio su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV svelano che Serkan Bolat diventerà astronauta per amore. In sintesi, l'architetto farà una sorpresa alla figlia Kiraz in occasione del suo compleanno.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio

Le anticipazioni di Love is in the air inerenti alle nuove puntate in programma da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022 in prima visione assoluta raccontano che Serkan apparirà deciso a rinunciare a fare il padre a Kiraz.

Ma ecco che Aydan con l'aiuto di Engin cercherà di fargli cambiare idea. La signora Bolat, infatti, vorrà che il figlio si affezioni sempre di più alla bambina. Non contenta, la donna studierà un piano per ottenere l'affidamento della nipotina grazie all'aiuto di Kemal.

Intanto ferveranno i preparativi della festa di compleanno di Kiraz, organizzata dalla nonna. Serkan incoraggerà Eda a presentare la bambina come loro figlia nonostante il parere contrastante di Aydan e Ayfer. Tuttavia, l'architetto continuerà a mantenere le distanze dalla figlia nonostante l'intervento di Engin, del medico di famiglia e della stessa Yildiz. A tal proposito, Bolat confesserà di non voler affezionarsi alla bambina per paura di una recidiva del cancro al cervello.

Alla fine, il suo oncologo lo rassicurerà riguardo la malattia.

Serkan rintraccia Kiraz nel bosco

Nelle puntate 3-7 gennaio di Love is in the air, Eda mostrerà a Serkan tutti i filmati di Kiraz appena nata. Per questo motivo, l'uomo inizierà a recuperare il rapporto con sua figlia, tanto da presentarsi al suo compleanno.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: gli ospiti saranno in ansia per la scomparsa improvvisa della bambina.

Serkan, a questo punto, si precipiterà nel bosco, dove rintraccerà in poco tempo sua figlia mentre sta legando un bigliettino ad un palloncino, con queste parole: "Papà, oggi è il mio compleanno". Qui, l'uomo non potrà fare a meno di stringerla al petto con estremo trasporto.

Nel frattempo, ci saranno problemi tra Piril e Engin, mentre Pina cercherà un approccio con Kerem come Melo con Burak.

Serkan vestito da astronauta si presenta al compleanno della figlia

Una volta tornata all'hotel, Kiraz si rifiuterà di soffiare sulle candeline senza la presenza di suo padre. Ed ecco che Serkan comparirà all'evento vestito da astronauta con il suo palloncino in mano. In questo modo, la bambina apprenderà l'identità del suo papà.

Intanto Aydan cercherà di ottenere l'affido esclusivo della nipote, tanto da far firmare la richiesta con l'inganno a suo figlio. Una volta ottenuta la firma, la donna pregherà Kemal di avviare le pratiche legali.

Serkan ed Eda, invece, appariranno sempre più complici. Più tardi, l'architetto deciderà di passare la giornata con Kiraz, sebbene l'impegno sia più arduo del previsto. A tal proposito, Bolat si farà consigliare su come crescerla da una famosa pedagogista.

D'altro canto, Yildiz pedinerà padre e figlia, tanto da fraintendere inizialmente la presenza dell'educatrice.