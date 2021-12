Cresce l'attesa per il serale di Amici 2021, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda in prime time nel corso della prossima stagione.

Come da tradizione la fase più importante del programma sarà proprio quella legata alla messa in onda del serale, durante la quale ci saranno le sfide ad eliminazione diretta che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto di questa ventunesima edizione. La dama d'inizio del serale sarebbe fissata per il 19 marzo su Canale 5.

Al via il serale di Amici 2021: ecco quando è prevista la prima puntata su Canale 5

Nel dettaglio, i primi retroscena sul serale di Amici 2021 rivelano che, questa ventunesima edizione dovrebbe tornare ad avere il meccanismo a squadre, che grande successo aveva ottenuto lo scorso anno.

Nella passata edizione, infatti, Amici di Maria De Filippi aveva ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali in prime time, con una media che aveva sfiorato la soglia dei 6 milioni di spettatori e picchi del 27% di share.

La nuova edizione del serale di Amici andrà in onda sempre di sabato sera, una volta terminati gli appuntamenti inediti della nuova edizione di C'è posta per te.

Al momento, la data prevista per la prima puntata di questa nuova stagione del serale, sarebbe fissata per sabato 19 marzo 2022, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

Serale Amici 2021: i retroscena sulle 3 squadre

Stando ai retroscena di queste ore che circolano sul meccanismo di questa ventunesima stagione, dovrebbe ritornare il fatidico meccanismo delle squadre.

Anche quest'anno saranno tre le squadre che si andranno a comporre nella scuola di Amici per il serale. La prima dovrebbe essere composta di nuovo dalla coppia formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mattatori della passata edizione del talent show di Maria De Filippi.

La seconda coppia di questa stagione di Amici, invece, dovrebbe essere quella composta dalla new entry Raimondo Todaro e dalla veterana Anna Pettinelli, che lo scorso anno era in coppia con Veronica Peparini.

Top secret la giuria del serale di Amici 21

La terza coppia del serale di Amici 2021, infatti, dovrebbe essere quella composta dalla prof Lorella Cuccarini (quest'anno passata ad insegnare canto) con la collega Veronica Peparini.

Top secret, per il momento, la composizione della giuria di questa ventunesima edizione del talent show Mediaset.

Lo scorso anno erano presenti Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors: i tre saranno riconfermati anche quest'anno oppure ci saranno delle modifiche? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.