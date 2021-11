Si sta facendo un gran parlare di quello che sta succedendo nella casetta di Amici ultimamente, ovvero da quando Sissi è entrata a far parte della classe 2021/2022. Stando a quello che ha dichiarato il ragazzo al quale era legata prima di partecipare al talent-show, la cantante l'avrebbe lasciato in video chiamata perché si sarebbe scoperta interessata ad un compagno. I fan sospettano che il destinatario delle attenzioni della giovane, potrebbe essere uno tra Dario e Alex.

Gossip sui ragazzi di Amici 21

Quello tra Serena e Albe, potrebbe non essere l'unico flirt a nascere nella casetta che ospita i ragazzi di Amici.

Stando a quello che riportano i siti di Gossip nelle ultime ore, un'allieva avrebbe a tal punto perso la testa per un compagno di classe da arrivare a mettere fine alla sua storia d'amore.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram, il giovane col quale era fidanzata Sissi prima di entrare nella scuola ha scritto: "Mi sento obbligato a dirvi che la nostra storia è finita. Chiedo alle sue fanpage di smettere di seguirmi e ai miei amici di non parlarne e a non mandarmi niente di lei per rispetto della mia sanità mentale".

L'alunna del team Cuccarini, dunque, ha messo fine alla propria relazione di punto in bianco, tant'è che il suo ex si è esposto per chiedere di non essere più associato a lei in nessuno modo neppure dalle persone care.

I rumor sui flirt nati ad Amici

Di fronte all'insistenza di alcuni fan nel voler sapere le ragioni di questa improvvisa rottura, l'ex di Sissi ha detto: "Ve lo dò io il gossip. Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno e inventandosi delle scuse".

"La verità è che le piace quello", ha concluso il giovane nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando il 27 novembre.

Stando a queste parole, la cantante di Amici 21 avrebbe interrotto la storia d'amore che stava vivendo da parecchi mesi dopo essersi resa conto che un compagno di classe le è entrato nel cuore.

L'ormai ex fidanzato dell'allieva non fa il nome del talento che avrebbe causato indirettamente la loro separazione, ma i fan del programma stanno facendo delle interessanti ipotesi a riguardo.

Gli amori sbocciati nella scuola di Amici

Stando a quello che si legge sui social network nelle ultime ore, sembrano essere principalmente due le teorie sull'allievo che ha portato Sissi a lasciare il fidanzato.

I più attenti fan di Amici, ad esempio, hanno notato che Alex ha smesso di seguire la compagna di classe su Instagram, come se volesse in qualche modo prendere le distanze da lei dopo un episodio increscioso o non voluto.

Un'altra ipotesi, è che la cantante potrebbe essersi invaghita di Dario: i due, infatti, sono stati sorpresi dalle telecamere della casetta mentre si scambiavano coccole e abbracci sul divano in un momento di pausa dalle lezioni.

"Io che cerco di capire se l'inciucio di Sissi è con Alex o con Dario", "Alex ha tolto il segui e i like ai post di Sissi.

Maria De Filippi cosa è successo? Illuminaci", "Sissi si è lasciata e l'ex non vuole più saperne nulla. Maria la mettiamo la diretta 24 ore su 24 o vogliamo continuare a vivere nel paleolitico?", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter dopo che il gossip sulla protagonista di Amici ha cominciato a circolare.

Tra gli spettatori del talent-show, però, c'è anche chi fantastica su una possibile gelosia del cantante nei confronti del ballerino: "Alex ha smesso di seguirla e le dice fai pace col cervello perché lei si stava avvicinando a Dario".

Insomma, il pubblico ora aspetta di avere delucidazioni e aggiornamenti su questa storia in uno dei prossimi daytime.