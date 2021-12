Prosegue a gonfie vele il percorso artistico di Lda ad Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D'Alessio in queste ore ha raggiunto dei nuovi traguardi in musica, relativi agli ascolti su Spotify Italia.

In particolare, con il singolo di debutto al talent supera il suo recente record di 8 milioni di stream con Quello che fa male, superando i 10 milioni di ascolti. Diventa inoltre l'allievo cantante più ascoltato in un solo giorno con un solo singolo nella storia di Amici, con 135 ascolti in 24 ore per lo stesso brano.

Luca D'Alessio spopola su Spotify, oltre Amici

Lda torna al centro dell'attenzione mediatica per i traguardi raggiunti attraverso i tre inediti lanciati nella scuola di Canale 5.

Il primo riguarda il singolo di debutto ad Amici, Quello che fa male, che su Spotify Italia ha superato la soglia dei 10 milioni e mezzo di ascolti complessivi. Un grande risultato per il 18enne, basti pensare che il singolo ha ottenuto tale traguardo a soli tre mesi dal lancio, avvenuto al via del talent, lo scorso settembre. Il risultato in questione fa di Lda l'allievo cantante più ascoltato tra i concorrenti in corsa all'edizione del talent in corso. Ma non è tutto: nella Top 50 su Spotify Italia, il giovane si impone come l'artista con il maggior numero di riproduzioni giornaliere nella storia di Amici.

Lo fa stazionando in classifica alla numero 33 con "Quello che fa male", la quale in data odierna registra oltre 135mila stream.

Successo anche per 'Sai'

Lda potrebbe, inoltre, conquistarsi a breve un secondo disco d'oro, dopo la certificazione FIMI ottenuta con "Quello che fa male".

Questo, dal momento che gli ascolti su Spotify Italia affluiscono al computo delle vendite complessive e il secondo singolo lanciato ad Amici, "Sai", ha appena raggiunto la soglia di 1 milione di stream.

Riscontro positivo per 'Scusa'

Anche il terzo inedito di Lda sembra promettere bene. Come si evince dalle stime di Spotify Italia aggiornate alle ultime 24 ore, infatti, il brabo Scusa ha raggiunto la soglia di 400mila ascolti in streaming.

Nel frattempo, i fan del 18enne sostengono a gran voce il loro beniamino, non solo a colpi di ascolti, ma anche attraverso i social.

Così come emerge dai commenti social, perlopiù di consenso, rilasciati dagli utenti a margine del nuovo post che la pagina Instagram di Amici ha dedicato al ragazzo.

Si tratta di un video che immortala un frame dell'esibizione promozionale di Scusa, che Lda si è aggiudicato come premio al talent per aver raggiunto i primi posti all'ultima gara interna di canto giudicata da Sabrina Ferilli.