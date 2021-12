C'è grande attesa per la nuova puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi in programma per il 19 dicembre.

Secondo le anticipazioni si assisterà a una serie di sfide interne ed esterne, tra cui l'ormai consueta gara interna tra i cantanti allievi. La stessa verrà giudicata da un ospite in studio e in particolare vedrà l'allievo Luca D'Alessio interpretare un brano di Justin Bieber.

Non mancherà spazio, poi, al momento dedicato alle sorprese per gli allievi in vista delle vacanze natalizie.

Lda non vince per poco la gara interna

La 15^ puntata di Amici 21 in corso, attesa per il 19 dicembre 2021 su Canale 5, vedrà i cantanti allievi confrontarsi in una nuova gara interna che li chiamerà a esibirsi su una cover natalizia a scelta e sarà giudicata da uno degli ospiti, Fedez.

A dare il via alla gara sarà Lda, che registrerà la cover di un brano di Justin Bieber. Il giudice nonché rapper milanese giudicherà positivamente il suo operato, assegnandogli come voto un "8". Inoltre, a detta del giudice il 18enne, avrà fatto meglio in studio che alle prove. Tuttavia, non sarà D'Alessio ad aggiudicarsi la vittoria della sfida interna. Così come emerge dalla classifica finale stilata dal giudice, che vede i cantanti del talent disposti nel seguente ordine di arrivo:

1. Alex 9

2. Luigi 8.5

3. Lda 8, Aisha 8

4. Sissi 7.5

5. Nicol 7

6. Rea 6.5

Nessun eliminato

Si assisterà poi alle sfide interne, che vedranno a rischio i cantanti Albe e Alex e saranno entrambe giudicate dall'ex professore storico di Amici, Carlo Di Francesco.

Al termine delle sfide, il giudice speciale non decreterà alcuna eliminazione dal talent per i due cantati titolari, sfidati dai candidati esterni.

Le novità non finiscono qui: i cantanti Sissi e Albe esibiranno i loro inediti, "Stupidi lover" e "Prima di te". Aisha, new-entry nel team di Lorella Cuccarini, confermerà la maglia, in seguito a una convincente esibizione sulla presenza scenica voluta dalla maestra di canto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La new-entry nel ballo, Cosmary, si esibirà in una prova di modern voluta da Alessandra Celentano, al termine della quale non riuscirà a confermare il suo banco. Poco prima della prova, la ballerina diventerà protagonista di un video che la ritrae in alcuni momenti condivisi con Alex nella casetta dei talenti, dove lei appare spesso e volentieri molto vicina al cantante.

Poi, sarà la volta della doppia sfida di ballo per Cristiano, new-entry nel team di Celentano. Il ballerino dovrà vedersela con due sfidanti esterni voluti da Veronica Peparini e Raimondo Todaro. La gara esterna sarà giudicata dall'ex volto storico del talent, Kladi Kadiu, che decreterà la vittoria di Cristiano.

Tra gli ospiti in puntata figureranno Alessandra Amoroso, il duo Pio e Amedeo, Deddy e Briga.

I pensieri sotto l'albero

Quello di domenica sarà l'ultimo appuntamento tv di Amici previsto per il 2021, quindi prima delle vacanze natalizie e del Capodanno 2022. Non a caso si assisterà inoltre a uno spazio dedicato ai regali natalizi, giunti per gli allievi concorrenti del talent da parte dei propri cari.

Carola riceverà un tutù rosa e delle scarpette di quando era piccola. Cosmary avrà una coperta con cui si coprono di solito lei e la madre. Serena, invece, riceverà dei grembiuli e dei dolci fatti dalla nonna.

Cristiano riceve un pianoforte piccolino e una lettera da parte della madre. Per Dario arriva il cuscino che usava per dormire nei viaggi in auto intrapresi dalla Puglia ai vari stage di danza.

Lda trova il suo orsacchiotto azzurrino, corredato da un videomessaggio del fratello Claudio comprensivo dei saluti degli altri fratelli. Sissi riceve una casetta natalizia e una lettera della madre.

Alex trova un cappello da babbo natale, accompagnato da un messaggio dalla sorella letto da Maria De Filippi.

Luigi riceve una maglia indossata di consueto dal padre e un videomessaggio di quest’ ultimo. Per Rea arriva un orsacchiotto gigante e una foto di lei da piccola, mentre per Aisha c'è un libro di favole con un messaggio da parte della nonna.

Infine Nicol riceve un albero di Natale strutturato a mazzo di fiori e una lettera da parte dei fratellini, mentre Albe trova un lavoretto che lui aveva fatto da bambino e una lettera da parte del padre, che lo fa commuovere.