Lda continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Il cantante che si sta facendo conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi, durante l'ultima puntata del pomeridiano trasmessa questa domenica pomeriggio su Canale 5, ha avuto modo di svelare per la prima volta un retroscena legato alla sua infanzia. Luca ha parlato della malattia che lo ha colpito da bambino e poi si è commosso rivedendo in video i suoi fratelli.

Sorpresa per Lda ad Amici 21 e la confessione sull'operazione

Nel dettaglio, la nuova puntata di Amici 21 trasmessa domenica pomeriggio su Canale 5, è stata caratterizzata da un po' di sorprese per gli allievi protagonisti di questa edizione.

Occhi puntati in primis su Lda che ha avuto modo di ricevere un pupazzo speciale che lo ha profondamente commosso. "Non ci credo, questo è Azzurrino", ha esclamato Luca visibilmente commosso da questa sorpresa che gli è stata fatta nello studio del talent show di Maria De Filippi. Un pupazzo che ha un grande valore affettivo per Lda, così come ha svelato lui stesso pochi minuti dopo, quando ha raccontato il perché di questo attaccamento ad Azzurrino.

Per la prima volta da quando ha intrapreso questo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi, il figlio di Gigi D'Alessio ha raccontato di un problema che lo ha colpito quando era appena un bambino.

'Avevo una cosa abbastanza grave', ammette Lda

"Questo pupazzo mi venne regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave", ha ammesso Lda visibilmente commosso per questa sorpresa ma senza sbilanciarsi più di tanto su questa operazione che ha subito.

Luca ha ammesso che Azzurrino è stato fondamentale per lui, al punto da averlo portato anche in sala operatoria quando ha dovuto subire questa delicata operazione.

Ma le soprese per il figlio di Gigi D'Alessio non sono finite qui, dato che sempre nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda su Canale 5, Lda ha ricevuto anche un'altra sorpresa. Il giovane cantante ha avuto modo di rivedere i suoi fratelli, che gli hanno mandato dei videomessaggi speciali.

Lda rivede i fratelli: sorpresa speciale ad Amici 21

Il primo a parlare è stato Claudio D'Alessio, il quale ha ammesso di essere orgoglioso di Luca e del percorso che sta facendo all'interno della scuola di Amici. Poi è stata la volta della sorella Ilaria, che lo ha spronato ad andare avanti così, infine è stata la volta del piccolo Andrea D'Alessio, figlio di Gigi e Anna Tatangelo.

"Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici", ha esclamato il piccolo Andrea che ha fatto i suoi auguri di Natale al fratellone Lda.