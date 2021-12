Le puntate di Uomini e donne in onda, su Canale 5 dal 13 al 17 dicembre, riserveranno numerosi colpi di scena. Isabella Ricci annuncerà la sua decisione di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Fabio. Clima diverso invece per quanto riguarda la tronista Andrea Nicole, la quale avrà fatto la scelta di nascosto da tutti, scatenando la rabbia degli opinionisti e di Gianni Sperti in particolare, il quale arriverà ad insultarla.

Isabella Ricci lascia U&D con Fabio

Una settimana ricca di emozioni e colpi di scena, quella che attende i telespettatori si Uomini e donne.

Quanto in onda questa settimana, fa riferimento alle registrazioni tenutesi il 29 e 30 novembre. In primis dovrebbe andare in onda la scelta di Isabella Ricci. La dama infatti, deciderà di uscire dal programma con il cavaliere Fabio. La loro conoscenza, nonostante fosse partirà un po' in sordina, è continuata nel migliore dei modi. Sembra che l'antagonista di Gemma abbia trovato la sua anima gemella e pertanto deciderà di viversi il futuro insieme a lui, lontano dalle telecamere.

Andrea Nicole sceglie Ciprian ma é polemica in studio

Dunque, i telespettatori di Canale 5, diranno addio a Isabella, la quale con la sua scelta, darà una risposta chiara e netta a chi sosteneva erroneamente che la dama fosse a U&D per la popolarità.

Evidentemente non è così, visto che nel giro di poco tempo, ha trovato l'altra metà della mela. Detto questo, ci sarà anche la messa in onda di una puntata molto attesa dal pubblico. Quella dedicata alla scelta di Andrea Nicole. La tronista non finirà il suo percorso nel migliore dei modi e per lei in studio ci saranno un sacco di polemiche e insulti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutto perché la ragazza, avrà scelto Ciprian all'insaputa della redazione e violando le regole del programma.

Gianni insulta Andrea Nicole, lei in lacrime

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che è già stato registrato, Andrea Nicole entrerà in studio mano nella mano con Ciprian, spiegando che i due si sono visti e sono stati insieme la notte precedente.

Tutto fatto di nascosto, visto che nessuno dei due avrà avvisato la redazione di Uomini e donne. Un comportamento che scatenerà la furia degli opinionisti. In particolare, sarà Gianni Sperti il più deluso dal comportamento di Andrea Nicole, arrivando ad insultarla e facendola finire in lacrime. La tronista finirà in questo modo il suo percorso a Uomini e donne. Non proprio nel migliore dei modi, visto che lascerà lo studio con Ciprian con la cosa tra le gambe. Non è chiara quale sia stata la reazione di Maria De Filippi, visto che in tutta questa vicenda, spenderà poche parole. Si parla di una cocente delusione per lei, che aveva puntato molto su Andrea Nicole, il primo Trono transgender della storia di Uomini e donbe.