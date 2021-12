Mercoledì 8 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 12. Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che un bel po' di allievi hanno sostenuto una sfida per riconfermarsi nel ruolo di titolari. Le cantanti Nicol e Rea e il ballerino Mattia sono risultati agli ultimi posti delle gare di categoria che ci sono state nei giorni scorsi, per questo sono finiti a rischio eliminazione. Tra gli ospiti del nuovo speciale del talent-show, l'attrice Sabrina Ferilli e l'ex alunno Riccardo Marcuzzo.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici 21

Anche in un giorno di festa come quello dell'Immacolata, Maria De Filippi ha deciso di lavorare. In queste ore, infatti, è stata registrata una nuova puntata di Amici, la tredicesima della ventunesima edizione.

Chi ha assistito alle riprese dell'8 dicembre, dunque, racconta che Mattia ha dovuto affrontare una sfida in quanto si è classificato all'ultimo posto nella gara che i ballerini hanno fatto durante la settimana. L'allievo del team Todaro si è confrontato con un aspirante titolare del genere latino-americano e, per volere di un giudice esterno, ha vinto ed è tornato al proprio banco.

Anche Rea e Nicol hanno rischiato di uscire definitivamente dalla scuola: le due cantanti si sono misurate con altrettanti sfidanti e, per la gioia del loro insegnante Rudy Zerbi, sono riuscite ad avere la meglio e a riprendere possesso della loro maglia da titolari della classe.

Il ritorno di Riki negli studi di Amici

Tra gli altri spoiler che stanno circolando sul web al termine della registrazione di Amici dell'8 dicembre, spiccano quelli sulla gara che i cantanti della scuola hanno sostenuto davanti ad una giurata d'eccezione.

Dopo Christian De Sica, è toccato ad un'altra amatissima attrice italiana ascoltare e assegnare dei voti ai talenti della classe 2021/2022: Sabrina Ferilli, grande amica di Maria De Filippi, è uno degli ospiti della tredicesima puntata del format Mediaset di quest'anno.

Per quanto riguarda la parte musicale e di promozione, stavolta è toccato a Riccardo Marcuzzo (in arte Riki) esibirsi davanti al pubblico del talent-show al quale lui ha partecipato qualche anno fa, nell'edizione che ha visto trionfare Andreas Muller.

Terzo super ospite della puntata del 12 dicembre, Marco Mengoni: il cantautore ha presentato il nuovo progetto discografico davanti al pubblico di Canale 5.

Provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici

Un altro argomento che ha monopolizzato la maggior parte dei daytime di Amici di questa prima settimana di dicembre, è il disordine che regna nella casetta che ospita cantanti e ballerini.

Per giorni, infatti, i telespettatori hanno assistito alla ramanzina che i professori e la conduttrice hanno fatto ai ragazzi, rei di non tenere pulito e in ordine il posto nel quale vivono da quasi tre mesi all'interno degli studi televisivi di Cinecittà.

A far arrabbiare maggiormente la commissione, sono stati quei talenti che hanno lasciato vestiti in giro, scarpe fuori posto e piatti sporchi in cucina e non solo.

A ricevere un provvedimento disciplinare per aver infranto una regola fondamentale del programma, sono stati: Mattia e Christian (senza Internet per una settimana), Albe (che deve pulire tutti gli studi e la sala relax per volere di Anna Pettinelli) ed LDA (che deve tenere ordinata la casetta per sette giorni, pulendo anche le stanze altrui).

Resta da scoprire, inoltre, la decisione di Alessandra Celentano su Cosmary. Nel corso della dodicesima puntata, infatti, la ballerina ha battuto Virginia, ma la maestra di danza classica si è detta contraria al parere di Garrison e per nulla contenta di dover lavorare con la neo allieva (che è entrata automaticamente a far parte della sua squadra).