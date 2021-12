Continua la messa in onda di Amici 21 e, questo mercoledì 8 dicembre, c'è stata la registrazione della tredicesima puntata del talent show che andrà in onda domenica 12 dicembre su Canale 5. Anche questa settimana, per gli allievi che stanno portando avanti il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese. Tra le sfide più attese, quella che ha visto protagonista il giovane ballerino Mattia.

Anticipazioni Amici 21, registrazione 8 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 21 che c'è stata mercoledì 8 dicembre e che verrà poi trasmessa domenica pomeriggio nel daytime di Canale 5, rivelano che le nuove sfide previste per i concorrenti a rischio questa settimana, sono state vinte.

Christian è stato male: anticipazioni Amici 21 registrazione 8 dicembre

Una delle più attese era sicuramente la sfida che vedeva a rischio eliminazione il giovane ballerino Mattia, già bacchettato nelle scorse settimane dal suo prof Raimondo Todaro.

Alla fine, però, Mattia ha avuto la meglio e quindi proseguirà il suo percorso all'interno della scuola del programma di Maria De Filippi.

Spazio anche all'assenza di Christian che questa settimana non ha preso parte alla registrazione del talent show. Il ballerino è stato male, per questo motivo non era presente in studio per le riprese di questa tredicesima puntata in onda domenica 12 dicembre.

La classifica cantanti di Sabrina Ferilli: anticipazioni Amici 21 di domenica 12 dicembre

La nuova classifica dei cantanti di questa settimana, invece, è stata stilata dall'attrice Sabrina Ferilli, guest star di questa nuova puntata del pomeridiano in onda su Canale 5.

Primi posti per Luigi e Sissi che hanno ottenuto una media voti di 9,5 mentre Lda e Aisha hanno ottenuto una media del 9.

Crytical ha ottenuto 8 mentre Alex, Elena e Albe si sono fermati a 7 e quindi sono finiti in sfida in vista della prossima puntata di Amici 21.

La nuova registrazione di mercoledì 8 dicembre è cominciata in maniera particolare: la prof Cuccarini ha cantato e i professionisti hanno ballato in studio.

Gli ospiti di Amici 21, registrazione 8 dicembre: in studio anche Marco Mengoni

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 21 dell'8 dicembre che sarà in onda domenica pomeriggio in tv, rivelano che c'è stato spazio anche per nuovi ospiti musicali che hanno preso parte alla trasmissione Mediaset.

Tra questi vi erano Marco Mengoni e Riccardo Marcuzzi, i quali hanno avuto modo di presentare dal vivo i loro rispettivi nuovi progetti discografici che li vedono al centro della scena musicale del momento.