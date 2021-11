Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e mercoledì 17 novembre c'è stata la registrazione della decima puntata che andrà in onda domenica 21 novembre alle 14 su Canale 5. Gli spoiler di questo nuovo appuntamento rivelano che i cantanti in gara hanno dovuto affrontare delle nuove sfide, dopodiché è stata stilata una nuova classifica e ancora una volta Luca D'Alessio è risultato uno degli ultimi. Non sono mancati neppure i momenti di divertimento in studio, come quello riservato da De Filippi per il compleanno della prof Alessandra Celentano.

Gli esiti delle sfide nella decima puntata di Amici 21: spoiler nuova registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni della decima puntata di Amici 21 rivelano che i tre allievi di canto che sono risultati ultimi in classifica la scorsa settimana, hanno dovuto affrontare le sfide dirette.

Trattasi di Alex, Tommy e Simone: tutti e tre sono stati messi alla prova, ma sono riusciti ad avere la meglio e quindi nessuno ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

I tre allievi hanno riconquistato nuovamente la maglia e proseguiranno il loro percorso all'interno del talent show, con la speranza di poter arrivare alla fase del serale.

Albe vuole andare in sfida al posto di Luca D'Alessio

Gli spoiler della registrazione della decima puntata di Amici 2021 rivelano che c'è stato spazio anche per una nuova classifica che ha portato alla proclamazione di tre nuovi cantanti a rischio eliminazione per l'undicesima puntata del 28 novembre.

Trattasi di Luca D'Alessio (in arte Lda), Andrea e Simone.

A tal proposito c'è stato un colpo di scena durante la registrazione, nel momento in cui Albe ha preso la parola ed ha chiesto alla giuria di poter affrontare lui la sfida nella prossima puntata e quindi di "salvare" Luca D'Alessio.

Tuttavia Albe non ha ricevuto una risposta ufficiale a questa richiesta che è stata fatta alla produzione: si deciderà nel corso delle prossime ore.

Nessun ospite nella decima puntata di Amici 21: gli spoiler della registrazione

A differenza delle altre settimane questa volta non c'è stato nessun nuovo ospite che si è esibito dal vivo nello studio di Amici 21. Anche la classifica dei cantanti in gara non è stata stilata da un giudice esterno, ma dai professori stessi di questa ventunesima edizione.

Non sono mancati i momenti di "spettacolo". Gli spoiler di questa nuova registrazione di Amici 21, in onda domenica pomeriggio in tv, rivelano che Maria De Filippi si è presentata in studio con una torta per festeggiare il compleanno della prof Celentano.

Occhi puntati anche su Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, protagonisti di una rumba eseguita in studio.