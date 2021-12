Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di gennaio 2022 rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di due "mostri sacri" del piccolo schermo. Trattasi di Maria De Filippi e Paolo Bonolis, ai quali spetterà tenere in mano gran parte del palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.

Spazio anche al Grande Fratello Vip 6 che proseguirà la messa in onda con una doppia puntata settimanale in prime time su Canale 5.

Palinsesti Mediaset gennaio 2022, anticipazioni: ritorna C'è posta per te

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo gennaio 2022 rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di C'è posta per te, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi.

La prima puntata è in programma sabato 8 gennaio, serata in cui su Rai 1 debutterà la nuova edizione di Tali e Quali condotto da Carlo Conti (amico fraterno della De Filippi).

Una nuova sfida che si preannuncia scoppiettante dal punto di vista Auditel: riuscirà Maria De Filippi a consolidare la sua leadership indiscussa con C'è posta per te?. Lo scorso anno il programma si è portato a casa una media di oltre sei milioni di affezionati spettatori toccando anche picchi del 30% di share, tanto da risultare uno degli show più visti della stagione televisiva Mediaset.

Paolo Bonolis diviso tra daytime e prime time: anticipazioni programmazione gennaio

In attesa di scoprire l'esito di questa sfida televisiva, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di gennaio 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Avanti un altro.

Il popolare game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, tornerà in onda in daytime a partire da domenica 9 gennaio. Tuttavia, dopo il buon successo dello scorso anno, Avanti un altro tornerà in onda anche in prima serata su Canale 5. Da gennaio, di domenica sera, sono previsti degli speciali del game show condotto da Bonolis con protagonisti anche dei personaggi del mondo della tv e dello spettacolo.

Il Grande Fratello Vip torna alla doppia puntata serale: le novità del palinsesto di gennaio 2022

Occhi puntati anche sul Grande Fratello Vip 6: il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda da gennaio con la doppia puntata serale (dopo lo stop del periodo delle feste natalizie). Da gennaio 2022, quindi, il programma sarà in onda di lunedì e poi anche di venerdì come sempre in diretta tv.

Situazione diversa, invece, per la fiction Più forte del destino: inizialmente era prevista a partire da gennaio ma, alla fine, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione e di farla slittare al prossimo marzo.

Back to school debutta su Italia 1 a gennaio

Per quanto riguarda, invece, le novità di Italia 1 a partire dal 4 gennaio ci sarà il debutto di Back to school, il nuovo reality condotto da Nicola Savino, con protagonisti i personaggi dello spettacolo, della tv e del cinema che si metteranno in gioco per rifare l'esame di licenza elementare, giudicati da un gruppo di "baby prof".

Confermata anche la messa in onda della nuova stagione de Le Iene: il celebre programma di Davide Parenti tornerà in onda a partire da lunedì 31 gennaio.

Su Rete 4, invece, proseguirà l'appuntamento con i vari talk show di informazione politica e attualità. Tra questi spicca Stasera Italia, il talk dell'access prime time condotto da Barbara Palombelli, e Controcorrente, il programma della domenica sera condotto da Veronica Gentili.