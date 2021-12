Una partenza sarà al centro delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori seguiranno nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera made in Spagna annunciano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di lasciare Acacias 38 alla volta dell'Austria dopo aver rinunciato a fare la guerra a Genoveva Salmeron.

Una vita: Genoveva torna in libertà dopo l'arresto

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate, in programma nelle prossime settimane, annunciano la partenza di Felipe. Tutto inizierà con precisione quando Genoveva finirà in un'imboscata organizzata da Santiago con la complicità di Laura e il commissario Mendez.

Per questo motivo, la donna finirà in carcere dopo aver ammesso di aver posto fine all'esistenza di Marcia. Una detenzione che si rivelerà più breve del previsto visto che la darklady riuscirà a ritornare in libertà grazie ad alcune influenti amicizie.

Una volta ad Acacias 38, Salmeron inizierà a minacciare il consorte, attaccandolo più volte per la strada davanti a tutto il vicinato. A tal proposito, i vicini si dimostreranno stufi di questa situazione. Alla fine, Felipe prenderà una decisione saggia su consiglio di Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Ramon Palacios.

Felipe mette fine alle ostilità con la moglie

Nelle nuove puntate di Una vita, Liberto e Ramon si dimostreranno desiderosi di vedere Felipe tornare a sorridere.

Per questo motivo, gli consiglieranno di non procedere più contro Genoveva. In questo frangente, Casilda consiglierà all'avvocato di mettere fine alle ostilità contro la darklady grazie ad un suo discorso molto persuasivo. Fortunatamente i suggerimenti della domestica avranno il risultato sperato.

Alvarez Hermoso annuncerà a Liberto e Ramon di aver deciso di non seguire più il suo desiderio di vendetta contro la moglie e di voler partecipare alla messa in suffragio in onore di Marcia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'avvocato decide di recarsi a trovare Tano in Austria

Nel frattempo, Genoveva cercherà di riconquistare i vicini del quartiere mentre Felipe (Marc Parejo) si dimostrerà stranamente gentile con lei, facendola illudere. L'avvocato però fermerà subito i suoi propositi, annunciandole che tra di loro è finita per sempre.

Inoltre, l'avvocato Alvarez Hermoso deciderà di recarsi a trovare Tano in Austria, precisando ai suoi amici di non aver stabilito a data del ritorno. Genoveva (Clara Garrido), a questo punto, si riverserà in strada per salutarlo dopo aver saputo della sua partenza. In questo frangente, Salmeron dimostrerà di provare ancora qualcosa per il marito.