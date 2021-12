Gli spoiler statunitensi di Beautiful, in onda dal 27 dicembre al 2 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Liam e Thomas litigheranno. Hope, intanto, confesserà a Liam di aver commissionato a Thomas la sua linea della Forrester Creation, nel frattempo Liam cercherà l'aiuto di Finn per far comprendere a Steffy e Hope che Thomas ha bisogno di essere aiutato. Paris, invece, metterà Zoe in difficoltà con Carter riguardo a Zende, mentre Thomas convincerà Hope a usare il manichino come fonte d'ispirazione per i disegni da creare.

Carter, infine, preparerà una serata per Zende, Zoe e Paris, nel frattempo Hope rivelerà a Charlie che Thomas ha il manichino con le sue sembianze.

Liam e Thomas litigheranno a causa del manichino di Hope

Le trame americane della fiction daily dal 27 dicembre al 2 gennaio rivelano che Liam rimarrà sgomento quando troverà il manichino di Hope nell'appartamento di Thomas. Il giovane Spencer, quindi, scruterà la bambola in ogni particolare chiedendo, al contempo, lumi a riguardo a Thomas.

Non ricevendo risposte da Forrester, i due ragazzi cominceranno a litigare e, a quel punto, Thomas tenterà di ribaltare la situazione a suo favore dicendo che è Liam a nutrire una forte ossessione per Steffy. Thomas, inoltre, paragonerà Liam, Hope e Steffy alle relazioni del padre Ridge con Taylor e Brooke.

Hope, successivamente, rivelerà a Liam di aver assunto Thomas per disegnare la sua linea alla Forrester Creations e, subito dopo, la ragazza andrà a casa del giovane Forrester per vedere il manichino con le sue sembianze.

Mentre Hope ispezionerà attentamente la sua replica a grandezza naturale, Thomas le confesserà di essere dispiaciuto di aver mentito a Charlie quando quest'ultimo gli chiese dell'articolo mancante.

Il giovane Forrester, inoltre, rivelerà a Hope di essere preoccupato per Liam, il quale vede soltanto il male in lui.

Paris metterà Zoe in difficoltà con Carter riguardo a Zende

Le trame della soap opera americana sino a domenica 2 gennaio anticipano che Liam irromperà nell'ufficio di Finn per avvertire il medico che Thomas è fuori di sé, ma anche per chiedere il suo aiuto così da far comprendere a Hope e Steffy che il giovane Forrester ha bisogno di aiuto.

Paris, nel mentre, metterà Zoe in difficoltà con Carter riguardo a Zende. Carter, a tal proposito, chiederà alla fidanzata sul perché dovrebbe avvertire la sorella a non farsi ingannare dallo stilista. Carter, inoltre, organizzerà una cena speciale e deciderà di invitare Zende e Paris.

Thomas, più tardi, riuscirà a convincere Hope nel tenere per sé il manichino ancora per un po', così da poterlo usare come fonte d'ispirazione per i disegni che creerà.

Hope, dopo aver acconsentito alla richiesta, chiederà a Thomas se si sente davvero bene, inducendo il ragazzo a confessare eventuali malesseri.

Liam, intanto, rimarrà di sasso quando vedrà Finn prendere le parti di Thomas e, come se non bastasse, lo accuserà di trascorrere molto più tempo con Steffy rispetto che con Hope.

Quando arriverà Steffy, però, il medico si rifiuterà di continuare lo scambio di vedute con Liam.

Carter, invece, preparerà la serata per Zoe, Zende e Paris, nel frattempo Hope rivelerà a Charlie che il manichino si trova nell'appartamento di Thomas.