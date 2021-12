Quella di ieri sera del GF Vip è stata una puntata abbastanza normale, se non fosse stato per l'acceso scontro tra il conduttore del reality, Alfonso Signorini, e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. L'opinionista non l'avrebbe presa bene, tanto da lasciare addirittura lo studio e pensare persino di abbandonare definitivamente il Grande Fratello a partire dal mese di gennaio.

Grande Fratello, la lite tra Signorini e Bruganelli

Tutto è iniziato nel bel mezzo della puntata; Signorini ha interpellato Alex Belli per chiedergli un nuovo parere su Soleil e sul suo rapporto con l’influecer.

Dopo aver fatto esprimere l’attore, il conduttore chiede un pensiero all’opinionista e moglie di Paolo Bonolis, Sonia; Bruganelli prende la parola e dice: "Io pensavo che Alex ci tenesse di più al suo rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando...". A questo punto, l'opinionista non fa in tempo a finire il suo discorso in quanto viene duramente interrotta da Belli, il quale inizia a dire: "Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show!", insinuando che tutto quello che si sta raccontando di lui e Soleil, sia frutto solamente degli autori del Grande Fratello Vip. A questo punto, la moglie di Bonolis stava per replicare nuovamente, ma Alfonso Signorini si intromette e non da la possibilità a nessuno dei due di dire la propria opinione, cercando di riprendere in mano la situazione, con Bruganelli che continua a dire al conduttore che se non la lascia parlare, allora tutto il discorso rimane in sospeso.

Dopo queste parole, il direttore di Chi perde le staffe e si scaglia contro l'opinionista dicendole un un duro "Stai zitta!". Sonia replica dicendo: "Ma mi hai dato la parola tu e ora me la togli?". Alfonso si indispettisce ancora di più e sbotta". Adesso basta. Come ti ho dato la parola te la posso anche togliere! Se ti dico parla, parli.

Se ti dico basta, è basta". Dopo questo diverbio, l'opinionista lascia lo studio e dopo il blocco pubblicitario la poltrona rimane vuota, senza nessun commento da parte del conduttore.

Sonia rientra in studio, le parole

Stando a quanto riportato da alcuni autori, pare che Bruganelli fosse sul punto di andarsene dal programma e abbandonare la serata a metà, minacciando addirittura di non fare più ritorno al Grande Fratello Vip.

La moglie di Bonolis, dopo 40 minuti, è ritornata in studio accolta dagli applausi, con il conduttore che le dice: "Povera Sonia, le ho tolto la parola", ma lei ha precisato dicendo: "Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola, ma i modi che hai usato, quelli sono stati sbagliati". Signorini ha però immediatamente chiuso il discorso dicendo: "Da persone intelligenti quali siamo, ci chiariremo poi durante la pubblicità". Naturalmente Sonia non è tornata subito splendente e divertente, anzi, è rimasta sulle sue e ha risposto in modo stizzito a tutte le domande che il conduttore le ha rivolto.