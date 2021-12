Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 dicembre, Quinn proverà in tutti i modi a farsi perdonare da Eric e a ricucire il rapporto con Ridge. Inoltre Thomas continuerà a parlare con il manichino di Hope e i suoi atteggiamenti strani proseguiranno, mentre Hope mostrerà a Steffy tutta la sua felicità per la relazione con il dottore.

Zende prova a capire cosa prova Zoe per Carter

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 6 all'11 dicembre, Brooke e Ridge parleranno di tutti gli anni passati insieme e di quello che la vita futura potrà ancora offrire loro. Intanto Zende penserà di avere perso per sempre Zoe e di non avere sfruttato l'opportunità avuta e in tal senso e cercherà di capire cosa prova realmente la Buckingham per Carter.

Inoltre Quinn sceglierà di abitare a casa di Flo e Wyatt nella speranza che Eric possa cambiare idea e accoglierla nuovamente in Villa Forrester.

Finn e Steffy straniti dai comportamenti di Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 dicembre, Flo e Wyatt temeranno che Quinn si stia solo illudendo che Eric possa dare un'altra possibilità al loro matrimonio.

Successivamente Fulton chiederà a Fuller di restare presso la loro casa. Intanto Finn e Thomas riusciranno finalmente ad avere un buon rapporto e discuteranno in merito agli atteggiamenti avuti da Liam nell'ultimo periodo. Il Forrester però manifesterà un giudizio poco lusinghiero dello Spencer. Quest'ultimo inoltre avrà dei dubbi sulle reali intenzioni del dottore verso Steffy.

Nel frattempo Ridge parlerà con sua figlia e sarà molto felice nel constatare di come sia ormai guarita dalla sua dipendenza dai farmaci. Steffy inoltrà dirà al padre delle buone parole verso Finn e l'uomo non potrà che essere speranzoso.

In tutto questo Finnegan chiederà a Thomas se Hope gli ha davvero lanciato dei segnali che tra di loro possa davvero esserci un ritorno di fiamma.

Durante la discussione Finn si accorgerà che Thomas ha degli strani comportamenti e riferirà tutto subito a Steffy, la quale non potrà che esserne stupita.

Hope contenta per la relazione tra Steffy e Finnegan

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope esprimerà a Steffy tutta la sua contentezza nel vederla felice insieme a Finnegan. Intanto Thomas sarà in preda a delle allucinazioni, le quali gli faranno credere che il manichino con cui parla è veramente Hope.

Inoltre Quinn sarà disperata, perchè da un lato vedrà la difficoltà nel recuperare il rapporto con Ridge, mentre dall'altra proverà in ogni modo a chiedere perdono al marito. Infine Thomas modificherà quanto detto precedentemente a Finnegan sull'interesse di Hope, specificando come fosse riferito al passato.