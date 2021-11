Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily da lunedì 6 a domenica 12 dicembre raccontano che Carter informerà Brooke e Ridge che il tribunale ha ricusato le carte presentate da Shauna e Quinn. Zende e Zoe, invece, lasceranno in sospeso i loro sentimenti reciproci non dichiarati, mentre Ridge dimostrerà a Steffy il suo orgoglio notando che la ragazza ha superato la dipendenza da oppioidi. Nel frattempo Steffy apprenderà da Finn che Thomas non ha dimenticato Hope.

Flo inviterà Quinn a rimanere a casa sua e di Wyatt

Gli spoiler della fiction daily americana fino a domenica 12 dicembre rivelano che Carter farà presente a Brooke e Ridge che il tribunale ha respinto i documenti presentati da Quinn e Shauna, quindi i due non hanno mai divorziato.

Zende, successivamente, nutrirà il timore di aver perso definitivamente l'opportunità di dichiarare il proprio amore a Zoe, quando la ragazza asserirà di essere vicina a comprendere cosa desidera realmente.

Wyatt e Flo, invece, temeranno che Quinn si stia illudendo che Eric possa davvero perdonarla: a tal proposito, Flo inviterà Fuller a rimanere a casa sua e di Wyatt.

Brooke esorterà Eric a porre fine al matrimonio con Quinn

Le trame della soap opera statunitense dal 6 al 12 dicembre anticipano che Zoe e Zende continueranno a lasciare in sospeso i loro sentimenti reciproci non dichiarati, mentre Brooke tenterà di convincere Eric a concludere il matrimonio con Quinn.

Ridge e Brooke, nel mentre, celebreranno il loro amore decennale.

Inoltre, il marito di Brooke dimostrerà a Steffy tutto il suo orgoglio notando come la ragazza ha superato abilmente la dipendenza da oppioidi.

Thomas, poco più tardi, ringrazierà Finn di aver aiutato Steffy nel suo percorso riabilitativo per poi accusarlo di essere l'artefice dell'allontanamento di Liam.

A quel punto, il dottore comprende che il disorientamento e la confusione nascoste dietro l'atteggiamento di Thomas potrebbero nascondere un problema medico.

Ridge non permetterà a Quinn di giustificarsi per ciò che ha fatto

Gli spoiler di Beautiful dal 6 al 12 dicembre riportano che Finn notando lo strano comportamento di Thomas gli chiederà di raccontargli ancora una volta di Hope: Forrester darà il via ad uno dei suoi deliri, così il figlio di Sheila vestirà i panni del medico ma Thomas lo congederà subito.

Steffy e Hope, poco dopo, saranno d'accordo che se loro possono essere amiche, potrebbero esserlo anche Finn e Liam. Peccato, però, che la giovane Forrester scoprirà un attimo dopo proprio da Finn che Thomas non ha affatto dimenticato Hope.

Eric e Ridge discuteranno sulla relazione attuale con Quinn e la donna inaspettatamente si paleserà al loro cospetto.

Ridge, però, non permetterà a Quinn di giustificarsi in alcun modo per ciò che ha fatto, specialmente per le azioni commesse nei riguardi di Brooke.

Steffy, infine, chiederà a Thomas di andare da lei. Quando il ragazzo si presenterà avrà di fronte Finn e Steffy che lo riporteranno alla conversazione precedente riguardante Hope, così Thomas giocherà la carta della gratitudine e tenterà di convincere la giovane Forrester che non c'è nulla di cui preoccuparsi.