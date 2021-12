Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli hanno dimostrato di avere un certo feeling al GFVip. Tuttavia, i due "vipponi" sono stati protagonisti di una discussione per quanto accaduto tra Alex e Soleil. Nel dettaglio, la showgirl ha rivelato che tra lei e Biagio c'è un legame diverso da quello che hanno stretto gli altri due compagni d'avventura. Secondo l'influencer invece, le persone vanno rispettate anche quando non sono legate da un vincolo matrimoniale.

Lo scambio di opinioni

Alex e Soleil hanno fatto molto discutere per il legame instaurato: l'attore aveva dichiarato di essere innamorato contemporaneamente di Sorge e della compagna Delia.

Dopo la squalifica del 38enne dal Reality Show - l'espulsione è avvenuta perché Belli non ha rispettato le norme anti-covid durante un confronto con la compagna - Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli hanno espresso la loro opinione.

I due coinquilini nell'esprimere il proprio punto di vista sul duo Sorge-Belli, hanno avuto modo di confrontarsi sul loro rapporto. In particolare, la showgirl ha sostenuto che tra lei e BIagio c'è un legame diverso. Inoltre, Trevisan ha precisato che D'Anelli è solo fidanzato e non sposato come Alex. Non d'accordo il "nuovo" concorrente ha replicato: "La gente va rispettata lo stesso no?" Poi, con tono sarcastico l'influencer ha chiosato: "Ah solo con la fede al dito va rispettata.

Non lo sapevo..."

Il diretto interessato ha confidato a Miriana che, anche lui sente il bisogno di abbracciare ogni mattina la showgirl nonostante sia impegnato da qualche anno. A quel punto l'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato di non avere mai sentito la presenza "ingombrante" della compagna di D'Anelli. In dsaccordo con quanto detto da Trevisan, Biagio ha specificato di avere detto che con la compagna vuole andare a vivere insieme visto che attualmente si trovano in due nazioni diverse.

D'Anelli prende le distanze dalla coinquilina

Nel frattempo, Biagio D'Anelli ha iniziato a mettere un freno al rapporto con Miriana Trevisan. Nella giornata di martedì 14 dicembre, Biagio si è isolato dal gruppo per andare sul letto a causa di un dolore al piede. Poco dopo, l'influencer è stato raggiunto da Trevisan che ha chiesto se il coinquilino la stava aspettando.

In tutta sincerità, però, il gieffino ha smentito: "Vuoi la verità? No". Nel vedere la showgirl un po' delusa, il diretto interessato ha spiegato di non essere abituato a dire le bugie.

D'Anelli ha fatto presente che fuori ha una donna che lo sta aspettando di cui è follemente innamorato. Dunque, ritiene giusto non mancarle di rispetto. Sebbene Biagio non riesce ad essere indifferente a Miriana preferisce avere un rapporto di solo amicizia.