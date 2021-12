Le sorelle Selassié hanno avuto l'ennesimo diverbio al GFVip. Tutto è partito da una lamentela di Lulù in cui ha dichiarato di sentirsi poco considerata dai suoi compagni d'avventura. Poi la 23enne ha accusato la sorella maggiore di prendere sempre le difese degli altri. In replica Jessica ha invitato la sorella a non avere atteggiamenti infantili.

L'accaduto

Nella serata di martedì 14 dicembre, Soleil e Sophie hanno deciso di prepare per cena involtini di verza e riso. Le pietanze, però, non sono state di gradimento di Lulù. Di conseguenza con l'aiuto della sorella Jessica, la 23enne ha deciso di prepare un piatto di pasta per lei e Manuel Bortuzzo.

Al momento della cena, Lulù ha compreso che ancora la pietanza richiesta non era pronta. In replica Jessica ha spiegato alla sorella di non avere avuto i fornelli disponibili, tuttavia, a breve, avrebbe preparato quanto richiesto dalla sorella minore.

Il botta e risposta

Nel sentire la risposta di Jessica, la principessa ha sbottato. Lulù ha sostenuto di non essere mai considerata dagli altri "vipponi" per la preparazione della cena: "Servo solo per lavare i piatti". Inoltre, la 23enne ha minacciato di non lavare le stoviglie della serata visto che non viene considerata per la scelta delle varie pietanze. Anziché glissare, la sorella maggiore ha spiegato a Lulù che, quando vengono decisi i piatti per la cena, lei non si interessa mai.

Dunque, gli altri concorrenti pensano che non si brava a cucinare e quindi prendono l'iniziativa.

La spiegazione di Jessica, però, ha mandato su tutte le furie la principessa: "Vuoi dare sempre ragioni agli altri". A quel punto Lulù ha sbottato: "Stai zitta, sei una persona stupida e non capisci".

La 23enne si è domandata perché la sorella maggiore debba sempre prendere le difese degli altri e mai le sue. In replica Jessica ha redarguito la sorella: "Ti stai atteggiando da bambina".

Biagio D'Anelli interviene

Alla discussione tra le due sorelle ha assistito Biagio D'Anelli. Nel vedere Lulù utilizzare un linguaggio "scurrile" l'ha rimproverata.

Scendendo nel dettaglio, l'influencer ha chiesto alla 23enne di avere più rispetto verso Jessica. Sebbene D'Anelli abbia compreso il discorso di Lulù, ha fatto presente che, a suo avviso, si può esprimere il proprio punto di vista con più garbo.

La 23enne non è sembrata disposta ad accettare il consiglio, al contrario ha continuato a sostenere di avere ragione e di non essere mai compresa dalla sorella maggiore. La conversazione si è conclusa con Jessica che ha fatto sapere di non volere più ascoltare le lamentele della coinquilina. Non contenta Lulù ha rincarato la dose: "Brava, stai zitta".