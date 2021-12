Continua lo spazio dedicato alle anticipazioni su Blanca, la fiction di mamma Rai campione di ascolti con protagonista l'attrice Maria Chiara Giannetta, che ha lavorato in Don Matteo. Lunedì 13 dicembre andrà in onda su Rai 1 l'imperdibile quarta puntata dove si attendono colpi di scena, che terranno alta l'attenzione del pubblico da casa. La trama rivela che una figura misteriosa si introdurrà nella casa di Ferrando per spiare le sue mosse.

Anticipazioni Blanca, puntata 13 dicembre: Ferrando indaga su alcuni trafficanti di reperti nazisti

Le anticipazioni di Blanca riguardanti la quarta puntata in programma lunedì 13 dicembre in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che nell'episodio della serata intitolato "Blu profondo", la tirocinante del commissariato genovese sarà coinvolta in alcune indagini molto pericolose.

In dettaglio, Ferrando dovrà vedersela con alcuni trafficanti di reperti nazisti insieme all'ispettore Liguori e al commissario Bacigalupo. Le indagini, infatti, saranno intenzionate a dimostrare che Lorenzo, un ex spacciatore è a capo di questo brutto giro d'affari. Dall'altro canto, il ragazzo dimostrerà di aver cambiato vita, tanto da aver lasciato il losco passato alle spalle. Lorenzo, infatti, gestirà il diving center della famiglia della fidanzata. Per questo motivo, Ferrando dovrà scoprire se il giovane ha davvero messo la testa a posto.

La protagonista pedinata da una figura misteriosa

Nella quarta puntata di Blanca trasmessa il 13 dicembre in prima visione tv, ci sarà spazio per i sentimenti.

Ferrando, infatti, continuerà ad essere divisa tra il sempre più sfuggente ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) e Nanni (Pierpaolo Spollon), lo chef. Per questo motivo, la protagonista sarà chiamata a fare una scelta.

Nel frattempo qualcosa di strano accadrà a casa di Ferrando. Una figura misteriosa, infatti, si introdurrà nell'abitazione della tirocinante del commissariato per pedinare ogni suo movimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna riuscirà a capire il pericolo imminente oppure sarà troppo tardi?

Riassunto puntata precedente

Nella terza puntata della fiction in onda il 6 dicembre, Ferrando ha cercato di convincersi di non provare nulla per Michele Liguori dopo aver scoperto che ha una relazione con la giornalista Mariella. Intanto, il commissario Bacigalupo è apparso certo che il piccolo Gabriele si sia allontanato volontariamente mentre la protagonista è scesa in prima persona per risolvere il caso, mettendo a rischio la sua stessa vita.

In attesa di vedere il nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che la fiction è in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1.