A circa tre mesi dall'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip c'è ancora chi non riesce ad apprezzare il cast, soprattutto se paragonato a quello dell'anno scorso. In alcune storie che ha pubblicato su Instagram, Karina Cascella ha sparato a zero contro quei concorrenti che si sono resi protagonisti di momenti un po' eccessivi, come baci super passionali e balletti sensuali davanti alle telecamere. L'opinionista tv, in particolare, si è scagliata contro Sophie Codegoni per le effusioni senza filtri che si è scambiata con Gianmaria.

Il pensiero sui protagonisti del GF Vip

Sono stati giorni decisamente infuocati quelli che hanno vissuto gli abitanti della casa del GF Vip in quest'inizio di dicembre. Tra una festa scatenata e l'altra, infatti, molti protagonisti della sesta edizione si sono lasciati andare alla passione, mettendo da parte remore e paure che li hanno accompagnati per mesi.

Tra coloro che non hanno apprezzato ciò che è andato in onda ultimamente su Canale 5 c'è un'influencer che ha usato Instagram per stroncare quasi l'intero cast del reality di quest'anno.

Nel commentare un video in cui Alex, Soleil e Giacomo ballano in modo sensuale e affiatato, Karina Cascella ha detto: "Ma non possono non mostrarcelo? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo?".

"Mi dispiace, ma sono stati gli stessi concorrenti a renderlo tale", ha aggiunto la napoletana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 6 dicembre.

La stoccata alla giovane inquilina del GF Vip

Spostando l'attenzione sul bacio passionale che Sophie e Gianmaria si sono dati sabato sera durante la festa a tema nella casa del GF Vip, Karina ha tuonato: "Guardate questa ragazzina, ma un minimo di pudore?

".

Cascella ha stroncato il legame tra Codegoni e Antinolfi dicendo che secondo lei non è amore e non lo sarà mai.

"Mi fanno ridere i parenti quando entrano e dicono che sono fieri di loro", ha proseguito la napoletana nel suo piccato sfogo social.

La donna non apprezza affatto i contenuti che sta proponendo la sesta edizione del reality Mediaset, tant'è che ha anche suggerito agli autori di cambiare nome del programma adattandolo a ciò che sta succedendo tra le mura di Cinecittà in questo periodo.

Attesa per una nuova puntata del GF Vip

Tirando in ballo la maggior parte dei protagonisti del GF Vip 6, Karina ha commentato: "Alcuni di questi concorrenti si venderebbero la madre pur di far parlare di sé".

"Che gentaccia", ha concluso Cascella nello sfogo social col quale ha attaccato sia i vipponi, che chi da mesi trasmette immagini a suo dire troppo forti e non adatte a una rete come Canale 5.

Lunedì 6 dicembre, intanto, andrà in onda una nuova puntata del format Mediaset, quella in cui sarà fatta ulteriore chiarezza su alcuni legami che si stanno consolidando sempre di più tra le mura di Cinecittà.

Alex e Soleil si sono lasciati andare a forti dichiarazioni e a coccole sotto le coperte, mentre Sophie e Gianmaria non si sono risparmiati baci e affettuosità.

Sono due, dunque, le coppie sulle quali Alfonso Signorini indagherà nella speranza di capire se il pubblico sta assistendo all'inizio di nuovi amori oppure se si tratta solo di fuochi di paglia.

Tra una settimana, probabilmente già dal giorno 13, i "veterani" del cast dovranno prendere un'importante decisione: restare e accettare il prolungamento fino a marzo oppure ritirarsi e tornare a fare la vita di sempre dopo tre mesi esatti di reclusione nella casa più spiata d'Italia.