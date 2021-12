Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Casilda sarà protagonista di una strana vicenda che farà riaffiorare il suo dolore immenso per la perdita di Martin, l'unico uomo che abbia mai amato e che morì tragicamente. La dolce domestica inizierà a comportarsi in modo piuttosto strano, tanto da far insospettire Rosina. Nel quartierino di Acacias 38 sembra aggirarsi proprio Martin: sarà un sogno o realtà?

Anticipazioni Una Vita: Casilda interessata al paranormale

Nei nuovi episodi della soap che andranno in onda prossimamente su Canale 5 e che chiuderanno l'ultima stagione di Una vita, sarà dato ampio spazio alla simpatica Casilda, uno dei personaggi più amati.

Rosina inizierà a notare che Casilda si comporta in maniera molto strana. Sfuggente e molto nervosa, la domestica sembrerà essersi rinchiusa in un mondo tutto suo. Decisa a scoprire che cosa le stia succedendo, Rosina comincerà a pedinare Casilda e seguirla in ogni sua mossa.

Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, Rosina si insospettirà ulteriormente quando Casilda la tempesterà di domande sull'esistenza dei fantasmi e delle vite parallele. Come mai si sta interessando al mondo del paranormale? Per non perdere la sua fiducia, Rosina cercherà di soddisfare, per quanto possibile, la curiosità della cameriera. Ben presto la verità verrà a galla.

Casilda vede il fantasma di Martin, spoiler Una Vita

Dopo qualche tempo, si verrà a sapere il motivo dell'inquietudine di Casilda. La domestica vedrà ad Acacias un uomo identico a Martin, tanto da credere che si tratti proprio di lui - o meglio, del suo fantasma. Ma come può essere possibile, se il militare è passato a miglior vita tanti anni fa?

Incuriosita, Casilda si avvicinerà al forestiero e gli farà una serie di domande, rimanendo basita: le risposte che le darà conterranno dei particolari che solo il compianto Martin poteva sapere.

La dolce domestica, anche alla luce dei racconti sui fantasmi e sulla possibilità della reincarnazione sentiti da Rosina, si convincerà che quel figuro sia il suo defunto amore tornato per lei.

Travolta da un turbine di sentimenti contrastanti, Casilda racconterà quanto successo anche a Fabiana.

Come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Casilda finirà con l'innamorarsi del misterioso uomo, ma chi sarà? Un fantasma che lei solo crede di vedere o un sosia di Martin che non ha fatto altro che confondere la mente della cameriera? Rosina e Fabiana proveranno a far ragionare la loro amica, ma senza alcun risultato: d'altronde se Casilda si mette in mente una cosa, niente e nessuno riesce a dissuaderla.