Continua lo spazio con le anticipazioni su Un professore, la fiction di Rai 1 con protagonista l'attore Alessandro Gassmann. Gli spoiler annunciano che giovedì 9 dicembre verrà trasmessa la quinta e penultima puntata della Serie TV.

In sintesi, Dante Balestra entrerà in crisi con Cecilia a causa di Aureliano, il figlio di quest'ultima. Giulio, invece, sarà vittima di un malore.

Anticipazioni Un professore, penultima puntata: il rapporto tra Dante e Cecilia entra in crisi

Le anticipazioni di Un professore, riguardanti la quinta e penultima puntata che i telespettatori avranno modo di seguire giovedì 9 dicembre in prima serata su di Rai 1, annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio dal titolo "Stuart Mill", Dante apparirà in ansia per la fuga di Simone, inoltre andrà dallo spacciatore Sbarra per fargli una richiesta molto dettagliata: gli chiederà di lasciare in pace Manuel. Purtroppo il consiglio non verrà accettato dal malintenzionato, che caccerà Dante in maniera molto brusca.

Nel contempo a Glasgow, Simone troverà il coraggio di aprirsi con sua madre Floriana, confessandole di essere omosessuale. Chicca, invece, scoprirà che Manuel ha passato una notte di passione con una donna molto più grande di lui.

Inoltre al centro delle vicende ci sarà il rapporto tra Dante e Cecilia (Francesca Cavallin), che attraverserà un periodo di crisi. Tutto accadrà quando Aureliano andrà su tutte le furie dopo aver scoperto la relazione tra sua madre e il suo insegnante.

Anita (Claudia Pandolfi), invece, risalirà al passato segreto di Balestra: la madre di Manuel deciderà di affrontarlo.

Balestra tratta male Anita, Giulio vittima di un malore

A seguire sarà trasmesso il secondo episodio serale di Un professore dal titolo "Schopenhauer", dove il passato continuerà a tormentare Dante. Per questo motivo, l'insegnante non vivrà più serenamente il rapporto con Anita, tanto da trattarla male.

In classe, Balestra spiegherà agli alunni come reagire al dolore, utilizzando la teoria del filosofo tedesco. Sbarra, nel frattempo non darà pace a Manuel, tanto da obbligarlo a minacciare uno dei suoi creditori con un'arma da fuoco.

Inoltre, Alice chiuderà la storia con il figlio di Anita. Egli poi si recherà alla festa clandestina organizzata da Simone dopo aver bevuto un po' troppo.

Qui, i due ragazzi finiranno per fare l'amore. Tuttavia, l'evento sarà funestato da un'emergenza: il loro amico Giulio sarà vittima di un malore e quindi ricoverato in ospedale dopo aver abusato di bevande alcoliche.