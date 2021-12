Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che subirà delle modifiche legate alla messa in onda in prime time. Per il mese di dicembre, infatti, sono previste delle novità nella programmazione serale di Canale 5. A farne le spese sarà proprio il conduttore Alfonso Signorini e tutta l'allegra brigata del reality show Mediaset che perderà la doppia puntata serale per un po' di settimane.

Grande Fratello Vip, cambio programmazione dicembre: stop doppia puntata

Nel dettaglio, il cambio programmazione riguardante il Grande Fratello Vip 6 avrà a che fare con la doppia puntata del venerdì sera.

Il prossimo 24 e 31 dicembre 2021, infatti, ci saranno delle modifiche al palinsesto di Canale 5 e il reality show di Alfonso Signorini non sarà trasmesso.

A differenza di quello che è accaduto lo scorso anno, non saranno i "vipponi" della casa più spiata d'Italia a tener compagnia ai telespettatori di Canale 5 durante la serata di fine anno.

Federica Panicucci sostituisce Signorini su Canale 5

La serata del 24 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, è previsto il concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci e poi ancora il 31 dicembre, sarà sempre la conduttrice di Mattino 5 a tenere in mano le redini della prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Per la serata di fine anno, infatti, in casa Mediaset hanno scelto di puntare nuovamente sul concerto evento live, che quest'anno sarà in piazza a Bari.

Lo show Capodanno in musica sarà in onda al posto della seconda puntata serale del Grande Fratello Vip e di conseguenza Signorini si ritroverà sostituito per ben due volte dalla collega Federica Panicucci.

Tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2022, la programmazione del reality show di Canale 5 tornerà ad essere quella "standard".

Mediaset, infatti, tornerà a puntare sulla doppia puntata settimanale del GF Vip anche se cambierà il giorno di programmazione su Canale 5.

Crescono gli ascolti del Grande Fratello Vip su Canale 5

Alfonso Signorini e i suoi vipponi saranno in onda di lunedì sera e di giovedì, mentre la serata del venerdì sarà ad appannaggio delle nuove fiction Mediaset che andranno in onda da gennaio in poi.

Intanto, questa sesta edizione del GF Vip, continua a riscuotere un buon successo dal punto di vista auditel. La media di telespettatori risulta essere di oltre tre milioni di fedelissimi a settimana uno share che oscilla tra il 19 e il 22%.

La puntata trasmessa lunedì scorso su Canale 5 ha segnato il record stagione con una media di quasi tre milioni e mezzo di spettatori e uno share che ha addirittura sfiorato il muro del 23%.