Nelle scorse settimane Alfonso Signorini aveva anticipato il prolungamento del GF Vip fino al 14 marzo 2022 e l'ingresso di nuovi concorrenti per rompere gli equilibri all'interno della casa più spiata dagli italiani e sviluppare nuove dinamiche. Le prime a varcare la porta rossa sono state le show girl Maria Monsè e Patrizia Pellegrino con quest'ultima che ha chiuso la sua breve parentesi nel reality con l'eliminazione nel corso della puntata del 6 dicembre. Tra le new entry anche Valeria Marini e Giacomo Urits, in gara come concorrente unico, ai quali si è aggiunto l'opinionista televisivo Biagio D'Anelli.

Nelle prossime puntate il cast sarà rinfoltito da nuovi vipponi con l'ex naufraga Vera Gemma tra le papabili nuove concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore uno dei possibili nuovi ingressi è stato spoilerato dalla giornalista Cesara Buonamici nel corso del Tg5 durante il collegamento con Signorini. "Questa volta al mio amico Alfonso lo scoop lo faccio io. É vero che arriva Kabir Bedi?". Il conduttore del programma televisivo di Canale 5 è rimasto spiazzato. "Come fai a sapere queste robe, mi stai bruciando tutto". Non solo la conduttrice del telegiornale della rete ammiraglia del gruppo Mediaset ha riferito che Pippo Baudo potrebbe entrare nella casa per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli.

Cesara Buonamici: 'É vero che arriva Kabir Bedi?' e Signorini 'Come fai a sapere certe cose?'

Dopo aver cambiato idea in extremis su Ferdinando Giordano, Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, Alfonso Signorini è pronto a calare l'asso Kabir Bedi. L'attore che ha conquistato la ribalta televisiva italiana a metà degli anni '70 interpretando Sandokan dovrebbe varcare la porta rossa nelle prossime puntate del GF Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per l'attore indiano si tratta della seconda esperienza in un reality dopo la partecipazione alla seconda edizione de L'Isola dei Famosi nel 2004. Il 75enne chiuse quell'esperienza al secondo posto con la vittoria che andò a Sergio Muniz.

Nel cast c'era anche Patrizia Pellegrino che non ritroverà nella casa più spiata dagli italiana in quanto eliminata nel corso della puntata del 6 dicembre del Reality Show di Canale 5.

Di recente Kabir Bedi ha presentato a Che tempo che fa il libro 'Storie che vi devo raccontare' in cui parla della sua carriera ma anche di alcune dolorose esperienze come la morte dell'adorato figlio Siddharth oltre che delle disavventure finanziarie.

La giornalista del TG5 annuncia Pippo Baudo possibile sorpresa per Katia Ricciarelli

La possibile partecipazione di Kabir Bedi al GF Vip è stata anticipata da Cesara Buonamici durante il Tg5 mentre Alfonso Signorini, in collegamento esterno, stava anticipando i temi che sarebbero stati trattati nel corso della venticinquesima puntata del reality show. La giornalista ha esordito affermando di aver uno scoop. "É vero che arriva Kabir Bedi?" - ha chiesto spiazzando il conduttore del Grande Fratello Vip.

"Mi stai bruciando tutto" - ha ribattuto ironicamente Signorini che poi ha elogiato Cesara Buonamici: "Sei una grande giornalista".

Non è stato l'unico spoiler della conduttrice del telegiornale della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. "Dammi un'altra notizia, è vero che arriverà Pippo Baudo per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli?". Il direttore del settimanale Chi ha preferito dribblare la domanda. "Ti saluto, non parlo più" - ha ribattuto il giornalista in chiusura di collegamento.