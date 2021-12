Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset per il finale della stagione televisiva 2021 e per il 2022. Al centro dell'attenzione continua ad esserci Barbara D'Urso, che da metà dicembre andrà "in ferie" con il suo Pomeriggio 5 ma al tempo stesso verrà sostituita in quella stesa fascia oraria da Simona Branchetti. Per la prossima stagione televisiva, invece, la conduttrice partenopea potrebbe ritornare anche in prima serata ma non su Canale 5 bensì su Italia 1.

Pomeriggio 5, a dicembre la sostituzione di Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane riguarderà la fascia pomeridiana della rete ammiraglia.

Barbara d'Urso, infatti, saluterà il suo affezionato pubblico di Pomeriggio 5 il prossimo 17 dicembre, quando andrà in onda l'ultima puntata di questa annata.

Dal 20 dicembre, però, a prendere in mano le redini del pomeriggio di Canale 5 sarà la giornalista Simona Branchetti, volto del Tg5 che sarà al timone di Pomeriggio 5 News.

La conduttrice partenopea tornerà nuovamente su Canale 5 a gennaio 2022, quando riprenderà in mano le redini del suo talk show pomeridiano ma questo potrebbe non essere l'unico impegno della stagione per Barbara d'Urso.

Barbara d'Urso di nuovo verso la prima serata Mediaset

Le ultime indiscrezioni riportate da Libero, rivelano che per Barbara d'Urso potrebbero aprirsi di nuovo le porte della prima serata, dopo la chiusura del talk show Live - Non è la d'Urso, cancellato dal prime time dopo gli ascolti al ribasso dell'ultima stagione.

Questa volta, però, la conduttrice partenopea si ritroverebbe a prendere in mano non le redini della prima serata di Canale 5 dato che si parla di un suo possibile sbarco su Italia 1.

Al momento, infatti, l'ipotesi che va per la maggiore è quella che la d'Urso potrebbe approdare al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, di cui in un primo momento si era fatto il nome di Federica Panicucci (già conduttrice delle prime edizioni).

A quanto pare, però, la Panicucci sarebbe "saltata" e adesso si starebbe pensando di affidare la nuova versione del reality show di Italia 1, proprio alla conduttrice partenopea, rimasta senza appuntamenti in prime time dopo la chiusura di Live.

Novità anche a Mattino 5: cambio programmazione Mediaset

La trattativa andrà in porto?

Per il momento Barbara d'Urso non si è ancora esposta su queste indiscrezioni che la riguardano e quindi non resta altro che attendere le prossime settimane.

Occhi puntati anche sul cambio programmazione che riguarderà Mattino 5. La trasmissione, infatti, da metà dicembre sarà condotta dal solo Francesco Vecchi e per rivedere al suo fianco Federica Panicucci bisognerà attendere fino a febbraio 2022.