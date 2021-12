Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione Mediaset del 2022, la quale subirà delle modifiche importanti sia in prime time che in daytime. Occhi puntati sulla soap opera spagnola Una Vita che quest'anno chiuderà per sempre i battenti. Spazio anche al ritorno di Can Yaman, l'attore turco del momento che si appresta a tornare in onda sui teleschermi di Canale 5.

Chiude la soap Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per questo 2022 riguarderà in primis la soap opera del pomeriggio Una vita, che chiuderà per sempre i battenti.

La soap spagnola, dopo che ha salutato il suo pubblico in patria, arriverà all'epilogo finale anche nel nostro Paese, dove in questi anni ha saputo conquistare l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori al giorno, diventando uno degli appuntamenti di maggiore successo del palinsesto quotidiano di Canale 5.

Il gran finale di sempre della soap Una Vita è previsto tra l'estate e l'autunno 2022, intanto però Mediaset ha già acquistato un nuovo prodotto proveniente sempre dalla Spagna, che potrebbe approdare proprio nel daytime della rete ammiraglia.

Nuova soap in arrivo su Canale 5, cambia giorno delle fiction in prime time

Trattasi di Dos Vidas, la soap iberica che in patria ha ottenuto un buon successo di spettatori e critiche e che ben presto arriverà anche nel nostro Paese.

Sarà questa la nuova soap opera spagnola che prenderà il posto di Una Vita nella programmazione del daytime del 2022? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del 2022 riguarderà anche le fiction che saranno trasmesse a partire da gennaio in poi.

Durante la stagione autunnale, Canale 5 ha scelto di trasmettere le nuove serie televisive di mercoledì, riuscendo a riscuotere un buon successo dal punto di vista auditel.

Da gennaio, però, ci saranno delle modifiche, dato che il nuovo giorno destinato alla messa in onda delle fiction in prima visione assoluta sarà il venerdì.

Il ritorno di Can Yaman in prima serata su Canale 5

Tra i titoli più attesi previsti per la stagione televisiva 2022 vi è sicuramente Viola come il mare, la fiction che segnerà il ritorno in prime time di Can Yaman.

Il divo turco, che ha saputo stregare il pubblico italiano, si prepara a ritornare di nuovo in video e questa volta lo farà con un prodotto completamente italiano.

Can Yaman, inoltre, conquista anche la prestigiosa prima serata di Canale 5 con questa fiction che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, la quale sembra avere tutte le carte in tavola per ottenere un vero e proprio boom di ascolti nella stagione televisiva 2022.