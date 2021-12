Novità in arrivo per la programmazione di Canale 5, che andrà incontro a delle novità legate al palinsesto del sabato pomeriggio.

Occhi puntati in primis sullo stop per Scene da un matrimonio, la trasmissione condotta da Anna Tatangelo che non sarà più trasmessa e che verrà sostituita in daytime dalla soap opera Una Vita.

Il nuovo sabato pomeriggio di Canale 5 senza Anna Tatangelo: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane riguarderà in primis la fascia del sabato pomeriggio, dove in daytime ci sarà lo stop per Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.

Il programma è giunto al termine del suo ciclo di appuntamenti previsto per questo 2021. Un esperimento che può essere considerato riuscito, dato che la trasmissione ha registrato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori nel daytime di Canale 5, toccando anche picchi del 16%.

Terminato il ciclo di appuntamenti previsti per questa stagione, a partire dal sabato 11 dicembre, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset andrà incontro a dei cambiamenti importanti.

Il nuovo sabato pomeriggio di Canale 5, rimasto "orfano" del programma di Anna Tatangelo, tornerà a puntare sulle soap che animano il palinsesto della rete ammiraglia.

Raddoppia Una Vita nella programmazione del sabato

Alle ore 13:45 ci sarà spazio per il consueto appuntamento con Beautiful, la soap americana che tutti i giorni viaggia su una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori, con uno share compreso tra il 16 e il 17%.

A seguire, poi, la novità importante riguarderà l'appuntamento con la soap opera Una vita. Due gli episodi che andranno in onda nel sabato pomeriggio di Canale 5, dalle ore 14:15 alle 16:30 circa. Due ore in compagnia delle avventure degli abitanti di Acacias 38 per tutti i telespettatori di questa soap spagnola che continua a essere uno dei punti di forza della programmazione di Canale 5.

Dopo Una Vita, spazio a Verissimo nella programmazione del sabato Mediaset

Al termine di Una Vita, invece, la linea passerà a Silvia Toffanin, per la prima puntata settimanale del suo Verissimo, il talk show leader della fascia di ascolti del primo pomeriggio festivo Mediaset.

Resta fuori dal palinsesto del fine settimana di Canale 5, la soap turca Love is in the air, che già da qualche settimana è stata cancellata dalla programmazione del sabato, dopo gli ascolti decisamente bassi registrati nell'ultimo periodo.

L'appuntamento con la serie che vede protagonisti Eda e Serkan proseguirà solo nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì alle ore 17 circa, prima del talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.