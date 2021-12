Anche al Paradiso delle signore 6 si avvicina il Natale e secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 dicembre, dopo aver parlato con Salvatore (Emanuel Caserio), Agnese (Antonella Attili) racconterà anche a Tina (Neva Leoni) la verità su Giuseppe (Nicola Rignanese) e aprirà il cuore con i suoi figli sul legame con Armando (Pietro Genuardi). Nel frattempo, Dora (Mariavittoria Cozzella) noterà in Nino (Luca Grispini) un comportamento insolito e anche Armando inizierà a preoccuparsi per lui. Flora (Lucrezia Massari), invece, non si arrenderà e riuscirà a trovare la combinazione della cassaforte dei Guarnieri, ma quando Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) le parleranno di Achille Ravasi (Roberto Alpi) resterà sconvolta nel profondo.

La famiglia Amato ritornerà unita dopo aver chiarito

quella di Mercoledì 15 dicembre sarà una puntata speciale per la famiglia Amato, perché Salvatore tornerà a casa dopo la cena in cui sua madre gli ha parlato con il cuore in mano della reale situazione tra lei e Giuseppe. Per Agnese arriverà il momento di parlare anche con Tina e riappacificarsi con la sua famiglia: racconterà anche alla cantante la verità su Giuseppe. Oltre a Salvatore, quindi, anche Tina verrà a sapere che Giuseppe ha tradito sua moglie e ha un figlio con un'altra donna in Germania. I due ragazzi capiranno di essere stati troppo duri con Agnese e decideranno di prendersi cura di lei. La donna, inoltre, aprirà il suo cuore ai figli anche sul legame profondo nato con Armando che le è sempre stato accanto nei momenti più difficili della sua vita.

Lo strano atteggiamento di Nino preoccuperà Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore, Dora inizierà a vedere qualcosa di insolito in Nino e si domanderà cosa possa turbare il suo amico. Il ragazzo, infatti, apparirà confuso e tormentato da un problema e questo non passerà inosservato neanche agli occhi di Armando che si preoccuperà per il ragazzo e si impegnerà per scoprire qualcosa di più a riguardo e provare ad aiutarlo a trovare una soluzione.

Flora sarà sconvolta parlando di Achille con i Guarnieri: puntata di mercoledì 15 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dicono che nella puntata in onda mercoledì, Flora sarà sempre più determinata a trovare delle risposte sulla misteriosa scomparsa di suo padre Achille Ravasi. A questo proposito, la stilista troverà la combinazione della cassaforte dei Guarnieri e non avrà nemmeno un attimo di titubanza. Tuttavia, quando Adelaide e Umberto le riveleranno alcuni lati oscuri di suo padre, Flora resterà senza parole e sarà profondamente sconvolta.