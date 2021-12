Le puntate di Beautiful trasmesse a dicembre negli Usa saranno teatro di un rientro importante. Le trame della soap opera annunciano che Taylor Hayes farà il suo ritorno a Los Angeles proprio in concomitanza di una nuova crisi coniugale tra Ridge Forrester e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ad opera di Deacon Sharpe, intenzionato ad avere un rapporto con sua figlia Hope.

Beautiful: Ridge teme che Deacon seduca sua moglie

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate trasmesse a dicembre negli Usa si soffermano sul ritorno di Taylor, interpretata questa volta dall'attrice Krista Allen.

Tutto inizierà con precisione quando Deacon tornerà nella vita di Hope e Brooke. Per questo motivo, Ridge apparirà molto contrario visto che crederà che l'ex detenuto porti solo sofferenza in famiglia. A tal proposito, lo stilista crederà che Sharpe possa sedurre sua moglie, tanto da organizzare una battaglia per sbarazzarsi per sempre di lui.

Inoltre, il Forrester apparirà alquanto arrabbiato nei confronti di Hope (Annika Noelle), visto che non sopporterà più la presenza di Deacon in casa sua. Per questo motivo, l'uomo inviterà la figliastra a trasferirsi nello chalet se vuole continuare ad incontrare suo padre. Un ultimatum che susciterà le ire funeste di Brooke, la quale pretenderà che sua figlia, il genero e le bambine non abbandonano la proprietà.

L'attrice Krista Allen è la nuova Taylor

Nelle puntate di Beautiful trasmesse nel 2022 su Canale 5, il ritorno di Deacon manderà il crisi il matrimonio tra Ridge e Brooke. A tal proposito, lo stilista si recherà dai figli per ricevere un po' di conforto. In questa circostanza, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas ricorderanno al loro padre che era molto felice quando stava insieme a Taylor al contrario della Logan, che gli ha sempre causato dei guai.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: la dottoressa Hayes giungerà all'improvviso a Los Angeles nel corso della puntata del 10 dicembre negli Usa. La protagonista arriverà con una missione da compiere come rivelato dalla sua interprete Krista Allen, che ha preso il posto del volto storico Hunter Tylo.

La dottoressa Hayes pronta a inserirsi nel matrimonio tra Brooke e Ridge

Stando a quanto riportano i portali americani, Taylor avrà subito un incontro con sua figlia Steffy, inserendosi nelle varie dinamiche dopo aver scoperto quello che sta accadendo a villa Forrester. Si mormora che la donna abbia un ruolo di primo piano nella lotta tra sua figlia e Sheila mentre appoggerà Thomas, che condivide la custodia di Douglas con Hope. Infine, la dottoressa Hayes metterà i bastoni tra le ruote nel matrimonio già in bilico tra Brooke e Ridge.