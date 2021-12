Cambia la programmazione Mediaset di fine dicembre 2021. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti delle prossime settimane rivelano che ci saranno delle importanti novità legate in primis alla fascia del daytime di Canale 5. Per Uomini e donne, ad esempio, ci sarà un periodo di stop dovuto alle feste natalizie. La stessa cosa, però, non riguarderà Pomeriggio 5, dato che il talk show feriale di Canale 5 andrà avanti regolarmente ma senza la conduzione di Barbara d'Urso.

Stop per Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset delle prossime settimane, rivelano che da metà dicembre ci sarà una piccola rivoluzione legata alla fascia del daytime.

Tra i programmi che saranno sospesi spiccano quelli di Maria De Filippi. Uomini e donne e Amici 21 verranno stoppati durante il periodo delle feste natalizie.

Come è già successo negli anni precedenti, la conduttrice non sarà in onda per le settimane natalizie. Dal lunedì al venerdì al posto di Uomini e donne e del daytime di Amici 21, ci sarà spazio per la messa in onda di un ciclo di filma a tema natalizio.

Stessa cosa anche di domenica pomeriggio, quando da metà dicembre ci sarà lo stop per la puntata pomeridiana del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Quando ritornano Uomini e donne e Amici 21 in tv

I fan delle due trasmissioni Mediaset, però, possono stare tranquilli perché l'appuntamento con Uomini e donne e quello con Amici 21, riprenderanno regolarmente a partire da gennaio 2022, con la consueta programmazione televisiva prevista su Canale 5.

Situazione diversa, invece, per le altre trasmissioni del daytime Mediaset che pur non fermandosi subiranno comunque delle modifiche legate alla conduzione.

Occhi puntati su Mattino 5, il talk show condotto attualmente da Francesco Vecchi e Federica Panicucci: da metà dicembre la trasmissione passerà nelle sole mani del giornalista, che andrà avanti da solo fino ai primi di febbraio.

Pomeriggio 5 e Mattino 5: cambio programmazione da metà dicembre

A Pomeriggio 5, invece, a partire da metà dicembre ci sarà spazio per la sostituzione di Barbara d'Urso. La conduttrice partenopea, infatti, verrà "fatta fuori" dalla trasmissione che conduce da circa quattordici anni con buon successo nel pomeriggio Mediaset.

Da metà dicembre, infatti, al timone di Pomeriggio 5 News arriverà la giornalista Simona Branchetti, ben nota al pubblico che segue il Tg5.

Spetterà a lei tenere informato il pubblico di Canale 5 sui fatti salienti del giorno durante il periodo delle feste di Natale, in attesa poi del ritorno in video di Barbara d'Urso previsto da gennaio 2022.