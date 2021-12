Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset e in particolar modo per le trasmissioni di Maria De Filippi. Per la consueta pausa del periodo natalizio, ci saranno delle modifiche al palinsesto della rete ammiraglia e programmi come Uomini e donne e Amici 21, non saranno trasmessi per un po' di giorni. Una pausa che permetterà alle produzioni di queste due trasmissioni di osservare un periodo di pausa, in attesa poi del ritorno in video a partire da gennaio 2022.

Uomini e donne e Amici 21, cambio programmazione Mediaset per le feste natalizie

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne e Amici 21 partirà dal 23 dicembre, giorno in cui il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche.

Le due popolarissime trasmissioni del pomeriggio di Maria De Filippi saranno in onda fino alla giornata del 22 dicembre, giorno in cui saranno trasmesse le ultime puntate di questo 2021.

A partire dal 23 dicembre, invece, comincerà il periodo di stop e pausa per Uomini e donne e Amici 21, che torneranno in onda direttamente da gennaio 2022.

Ecco quando ritornano in onda Amici 21 e Uomini e donne su Canale 5

Per il talent show giunto alla sua ventunesima edizione di messa in onda, sarà sospeso sia l'appuntamento della domenica pomeriggio sia quello del daytime quotidiano in onda su Canale 5.

Stessa situazione anche per Uomini e donne: malgrado ci siano già delle registrazioni "in magazzino", la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sarà in pausa, come di consueto, durante il periodo delle feste natalizie.

Per rivedere in onda i programmi del daytime di Canale 5 bisognerà attendere gennaio, quando su Canale 5 riprenderà il consueto palinsesto feriale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Situazione differente invece, per le trasmissioni di approfondimento giornalistico della rete. Quest'anno, infatti, contrariamente a quello che succedeva nelle annate precedenti, sia Mattino 5 che Pomeriggio 5 non si sono fermati per il periodo delle feste.

Mattino 5 e Pomeriggio 5 proseguono anche durante il periodo delle feste di Natale

Le due trasmissioni continuano a essere regolarmente in onda su Canale 5, seppur con formule diverse. Nel caso di Mattino 5, ad esempio, la trasmissione sta andando avanti solo con la conduzione di Francesco Vecchi, normalmente affiancato da Federica Panicucci.

Con Pomeriggio 5, invece, per tutto il periodo delle feste natalizie si è scelto di mettere "a riposo" Barbara d'Urso e di puntare su Simona Branchetti, giornalista e volto di punta del Tg5, che terrà in mano le redini del programma fino a gennaio 2022, quando poi tornerà la conduttrice partenopea.