La giovane napoletana Martina Fusco è balzata alle cronache televisive per aver partecipato a La Pupa e il Secchione nel 2020 e a Ciao Darwin l’anno precedente; più recentemente ha trovato l’amore in Nikita Contini, portiere del Napoli in prestito al Crotone in Serie B. L’ex pupa nei mesi scorsi ha lanciato la propria collezione di costumi da bagno "M12" brand di beachwear made in Italy che ha debuttato online con la collezione estate 2021.

Blasting News l’ha contattata per parlare in esclusiva dei suoi progetti e della sua relazione d’amore.

Martina: ‘Ha avuto molto successo questa collezione e spero ce ne sia una prossima’

Martina, grazie per aver accettato questa intervista. Ti chiedo subito come stai vivendo questo periodo dovuto alla pandemia da Coronavirus.

“Io sto benissimo. Sono una persona molto attenta, sono sempre con la mascherina e sono vaccinata. Cerco di non stare in posti affollatissimi anche se devo ammettere di essere stata a delle feste ma con attenzione”.

Parliamo della tua collezione di costumi da bagno. Ti aspettavi il gran successo che ha avuto?

“No, non me l’aspettavo ma ho sempre creduto in me e ci sono riuscita. Ha avuto molto successo questa collezione e spero ce ne sia una prossima”.

Ci avevi detto in una precedente intervista che non avevi in mente solo bikini e costumi da bagno.

C’è qualche progetto che bolle in pentola?

“Sì, avevo in mente una collezione di intimo o di abbigliamento sportivo ed è realizzabile come progetto”.

Martina Fusco: ‘Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno’

Pensi che ti vedremo presto in televisione? Magari in qualche reality?

“Probabilmente, ma non è una certezza”.

Segui il GF Vip. Ti sei fatta un’idea di questa edizione?

“Mi sono fatta tantissime idee.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mi è sempre piaciuto il Grande Fratello e quest’anno che lo sto seguendo mi annoia tantissimo perché si parla sempre delle stesse cose. Tante persone che stanno nel reality, senza fare nomi, non si fanno valere. Mi dimentico anche che sono nella casa. Ad esempio se partecipassi al GF Vip mi sentirei solo io dalla mattina alla sera, ma non perché mi devo mettere con qualcun altro o con uno sposato ma perché sono io, Martina.

Le persone che mi conoscono sanno che ho 20 anni, ma non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno”.

Fusco sulla sua relazione con Contini: ‘La cosa che mi ha colpito è che è molto simile a me’

A livello sentimentale, invece, hai una relazione con Nikita Contini. Com’è nata? Cosa ti ha colpito?

“Non per atteggiarmi, ma per questa mia popolarità ho tanti ragazzi che mi scrivono, sono realista. Lui è stata l’unica persona che non ho conosciuto sui social ma dal vivo. Mi ha colpito il fatto che è molto simile a me. È una persona altruista, buona, pazza come me. Siamo sia fidanzati che migliori amici. C’è tanta sintonia e complicità che ci fa andare avanti. Di ragazzi belli se ne trovano dappertutto ma ho trovato gente che si interessava a me per i followers e per l’aspetto fisico, perciò sono stata single”.

Contini è il portiere del Crotone e questo ti porta spesso in Calabria. Ti piace come regione? Hai avuto modo di visitare qualche luogo in particolare?

“Io ho tutti i parenti a Cosenza e la conosco molto bene. Ho mia nonna e mia zia di Cosenza. A Crotone mi trovo molto bene, mi sono ambientata. Come può non piacere con il mare?”.