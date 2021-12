Ci sono nuovi interessanti sviluppi nel rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. L'attore si sente sempre più confuso e, invece di prendere le distanze dall'italo-americana per comprendere cosa vuole davvero, prosegue a stare molto vicino alla compagna d'avventura. Il 38enne, fuori dal Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha una relazione sentimentale con Delia Duran. I due gieffini hanno pronunciato frasi d'amore e tra una confessione e l'altra hanno passato la notte nello stesso letto, coccolandosi e arrivando quasi a baciarsi.

Alex Belli innamorato di Soleil

Sono, ormai, diverse settimane, che uno degli argomenti più discussi all'interno del GF Vip 6 è quello riguardante il rapporto tra Soleil Sorge ed Alex Belli. L'italo-americana si è dichiarata impegnata sentimentalmente all'esterno della casa più spiata d'Italia, mentre il 38enne è entrato nel loft di Cinecittà innamorato di Delia Duran. L'amicizia che i due concorrenti del programma targato Mediaset sembrerebbe lasciare spazio a qualcosa di più. Il loro rapporto prosegue a gonfie vele, nonostante qualche discussione nei giorni passati con Soleil che ha detto ad Alex di avere manie di protagonismo. Belli, dal canto suo, si è dichiarato innamorato della compagna d'avventura affermando sulla fashion blogger che gli ha fatto perdere la testa, nonostante la relazione all'esterno con Delia: "Amo tutte le sue sfaccettature", aggiungendo di amare anche la sua parte più debole.

Alex Belli: 'Voglio andarmene via'

"Voglio andarmene via", ha sottolineato Alex Belli, definendosi disposto ad abbandonare la casa più spiata d'Italia per lasciare libera Soleil Sorge. L'intenzione dell'attore sarebbe quella di lasciare il Grande Fratello Vip 6 nella puntata del che andrà in onda lunedì 13 dicembre 2021. Il 38enne non sarebbe più in grado di trattenersi affermando di non riuscire più a controllarsi, convinto che se non fosse impegnato avrebbe iniziato una relazione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Delia Duran è convinta che il suo ragazzo sia finito fra le braccia dell'italo-americana. Alex, però, ha evidenziato in più di una circostanza che il rapporto con Delia è unico, dimostrando di sentire molta confusione su ciò che prova.

Alex e Soleil non riescono a stare lontani

La confusione di Alex Belli dentro la casa del GF Vip 6 si è accentuata durante la serata del 2 dicembre 2021.

L'attore e Soleil proprio non ce la fanno a stare lontani scambiandosi baci e provocazioni e definendosi gelosi. I due gieffini hanno, inoltre, passato la notte assieme sotto le coperte. Non sono mancati gli abbracci e le coccole, oltre alla battute che non sono sfuggite ai microfoni.

