Cambio programmazione per le reti Rai in vista della giornata del 29 dicembre 2021. Uno sciopero dei giornalisti della tv di Stato comporterà la cancellazione di diverse trasmissioni che popolano il daytime della rete ammiraglia. Una di queste è La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che mercoledì 29 dicembre non sarà in onda nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio.

Sciopero Rai 29 dicembre 2021, ecco come cambia la programmazione del daytime

Nel dettaglio, per la giornata del 29 dicembre è stato proclamato uno sciopero che riguarderà i giornalisti Rai e che comporterà delle modifiche alla programmazione del daytime della rete ammiraglia.

Il cambio palinsesto si verificherà fin dalle prime ore del mattino, dato che alle 7:00, non ci sarà un nuovo appuntamento in diretta con UnoMattina. La trasmissione sarà sostituita da un best-of di questa stagione, che andrà avanti fino alle 9:00, quando poi la linea passerà ad Eleonora Daniele per il suo talk show Storie Italiane.

Alle 12:00, invece, appuntamento confermato per È sempre mezzogiorno, il programma culinario condotto da Antonella Clerici, che sarà regolarmente in onda dato che non prevede la presenza di giornalisti al suo interno.

Cancellata La Vita in diretta dal pomeriggio di Rai 1 del 29/12

Alle 13:30, brutte notizie anche per i telespettatori del Tg 1: l'edizione di pranzo del notiziario diretto da Monica Maggioni, andrà in onda in forma ridotta.

A seguire, salterà anche l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show che mescola informazione, spettacolo e politica, condotto da Serena Bortone.

Stessa sorte anche per La Vita in diretta, il talk del pomeriggio condotto da Alberto Matano che quest'anno continua ad ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel, anche contro la formula "natalizia" di Pomeriggio 5.

Il programma di Matano non sarà in onda in diretta questo mercoledì pomeriggio a causa dello sciopero, ma tornerà in onda dal 30 dicembre con il best-of di questa annata autunnale.

La nuova programmazione Rai del 29 dicembre: ecco cosa andrà in onda

Il cambio programmazione Rai del 29 dicembre prevede che nella prima parte del pomeriggio, al posto del talk show Oggi è un altro giorno, andrà in onda la pellicola Aladdin con Will Smith.

A seguire, complice anche la sospensione de Il Paradiso delle signore 6 fino al 31 dicembre, sarà in onda la replica del torneo di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Alle 18:45, invece, la linea passerà a Flavio Insinna per una nuova puntata del quiz L'Eredità, leader indiscusso della fascia ascolti del preserale con una media del 23% di share al giorno.