Tempo di sostituzioni (provvisorie) al Grande Fratello Vip 6. In vista della prossima puntata serale del reality show che andrà in onda lunedì 3 gennaio in prime time su Canale 5, l'opinionista Sonia Bruganelli non sarà presente in studio.

La moglie di Paolo Bonolis, così come svelato sul finire della puntata trasmessa questo lunedì sera su Canale 5, si assenterà dal programma per trascorrere la settimana di Capodanno insieme alla sua famiglia. In queste ore, Signorini ha scelto la persona che prenderà il suo posto in quella puntata del GF Vip.

Sonia Bruganelli assente per una puntata dal Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultimo appuntamento con il reality show in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato ai telespettatori che nella puntata del 3 gennaio, non avrebbero trovato in studio Sonia Bruganelli.

Il conduttore ha subito precisato che, questa assenza, non avrebbe avuto nulla a che fare con la lite che hanno avuto due settimane fa in diretta televisiva su Canale 5.

Semplice, la moglie di Paolo Bonolis passerà una settimana in vacanza con la sua famiglia e di conseguenza ha chiesto un "giorno di ferie" alla produzione del GF Vip.

Ecco chi ci sarà al posto di Sonia Bruganelli al GF Vip 6

È confermata Adriana Volpe che, tuttavia, non sarà l'unica opinionista della serata dato che Sonia Bruganelli verrà sostituita per questa sua assenza.

A svelare il nome della nuova opinionista che entrerà in scena nel corso della nuova puntata serale del 3 gennaio è stato il portale diretto da Roberto D'Agostino.

Al posto di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip per una sola puntata, arriverà Laura Freddi, protagonista della prima edizione di successo del reality show (all'epoca condotto da Ilary Blasi).

Laura Freddi, però, stata al centro delle cronache anche per una sua passata love story (a fine anni Novanta) con Paolo Bonolis, poi naufragata prima che il conduttore conoscesse e si innamorasse di Sonia.

Signorini ha scelto la sostituta di Bruganelli nella puntata del GF Vip del 3 gennaio

Ebbene, secondo il sito diretto da D'Agostino, la scelta di Signorini potrebbe essere una sorta di piccola "vendetta" nei confronti di Sonia che proprio qualche settimana fa aveva avuto una dura reazione contro il conduttore.

Dopo che Signorini le tolse la parola in diretta tv, la moglie di Paolo Bonolis sbottò e abbandonò la trasmissione, risultando assente per circa un'ora.

Il clima tra i due pare essersi rasserenato: adesso chissà però come reagirà la moglie di Paolo Bonolis nel momento in cui scoprirà di essere stata sostituita dall'ex fiamma del suo attuale marito.