Novità in arrivo per la programmazione Rai delle feste di Natale 2021. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio in onda tutti i giorni con grandissimo successo di ascolti. La soap con Alessandro Tersigni andrà incontro ad un periodo di stop in vista della settimana natalizia mentre la fiction Blanca chiuderà i battenti con un doppio appuntamento speciale in prime time.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai Natale 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per le feste di Natale coinvolgerà in primis la soap opera Il Paradiso delle signore 6, oramai diventata uno dei prodotti di punta del palinsesto della rete ammiraglia.

La soap, durante l'ultima settimana di dicembre, non sarà trasmessa nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Questo vuol dire che, venerdì 24 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di questo 2021 della soap, la quale poi non sarà trasmessa dal 27 al 31 dicembre.

Uno stop di una settimana per Il Paradiso 6 che tornerà in onda direttamente a partire dal prossimo gennaio 2022.

La programmazione della soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese, tornerà ad essere regolare da lunedì 3 gennaio, quando tornerà ad occupare la fascia del pomeriggio compresa tra le 15:55 e le 16:40 circa.

Chiude la prima stagione di Blanca: ecco come cambia la programmazione della fiction

Novità in vista anche per quanto riguarda la fiction Blanca con protagonista Maria Chiara Giannetta, considerata uno dei titoli "rivelazione" di questa stagione televisiva.

Settimana dopo settimana, Blanca ha saputo conquistare il gradimento di una fetta di spettatori sempre più elevata, arrivando a superare la soglia dei 5,5 milioni di fedelissimi. Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di toccare anche il 25% di share e battere il Grande Fratello Vip 6.

Ebbene, in vista del gran finale e in concomitanza del periodo natalizio, la Rai ha scelto di raddoppiare l'appuntamento con le ultime due puntate di Blanca.

Le ultime puntate saranno trasmesse lunedì 20 e martedì 21 dicembre: un doppio appuntamento finale che riserverà un bel po' di colpi di scena e sorprese per tutti gli appassionati e fan di questa fortunata fiction televisiva.

Stop Detto Fatto, prosegue Geo: le novità dei palinsesti delle feste

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Rai di Natale rivelano che ci saranno delle modifiche anche alla programmazione del daytime di Rai 2.

L'appuntamento con Detto Fatto, ad esempio, andrà avanti fino al 23 dicembre dopodiché comincerà la pausa natalizia per il programma condotto da Bianca Guaccero.

Non si ferma, invece, la programmazione di Geo, la storica trasmissione dedicata alla natura in onda su Rai 3, che sarà regolarmente in onda per il periodo delle feste di Natale.