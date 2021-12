All’interno della casa del GFVip è scoppiato un litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Nel dettaglio, l’influencer italo-americana ha accusato la coinquilina di avere fatto uso eccessivo della chirurgia estetica. Mentre l'ex tronista si sfogava nella stanza arancione, Valeria Marini si è scagliata contro Sorge.

La discussione

Giovedì 9 dicembre, i "vipponi" sono stati chiamati dagli autori a fare un book fotografico per Natale. Al momento di Gianmaria e Sophie, Soleil li ha definiti "comodini". Ma non solo, parlando con l'ex tronista di Uomini e Donne, Sorge l'ha definita di "plastica" in quanto avrebbe fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica.

Le dichiarazioni dell'influencer hanno scatenato la reazione di Codegoni. La diretta interessata senza peli sulla lingua ha sostenuto che è meglio farsi qualche ritocchino per migliorare il proprio aspetto fisico, piuttosto che girare intorno agli uomini sposati.

Marini furiosa con Sorge

In seguito alla discussione con Soleil Sorge, Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime. Nella stanza arancione, Valeria Marini ha sparato a zero sull'influencer italo-americana: "Oggi ti ha attaccato gratuitamente". Dopo avere ribadito che la maggior parte dei "vipponi" sono dalla parte della 19enne milanese, Valerina ha chiosato: "Se lo diceva a me, l'avrei sbranata". La nuova concorrente del GFVip ha sostenuto che nessuno si deve permettere di offendere il prossimo, a maggior ragione se non c'è una motivazione valida.

Valeria NERA, adoro come si è esposta, spero rimanga a lungo lì dentro #gfvip pic.twitter.com/5ZaAWwY7Dj — Villi Di Laurentis (@villisoares) December 9, 2021

Insomma, senza pensarci su due volte Valeria Marini ha preso le difese di Sophie e ha attaccato Soleil.

Manila Nazzaro rimprovera Soleil

Mentre Valeria Marini stava spezzando una lancia a favore di Sophie, Manila Nazzaro ha raggiunto Soleil in giardino.

L'ex Miss Italia ha cercato di spiegare alla coinquilina che stavolta ha sbagliato. Nel dettaglio, Manila ha sostenuto che la frase sui "comodini" ha fatto ridere un po' tutti i concorrenti del GFVip. La frase sulla "plastica", però, è stata di cattivo gusto. Senza peli sulla lingua Nazzaro ha rimproverato Sorge: "Hai esagerato".

A fare eco alle parole di Manila, ci ha pensato Biagio D'Anelli: "Sei stata pesante". Infastidita per il rimprovero dei due coinquilini, Soleil ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti. La 27enne ha precisato di non avere offeso nessuno e ha sparato a zero su Sophie: "Non ha né intelligenza né personalità". A detta di Soleil, l'ex tronista all'interno del Reality Show di Canale 5 non avrebbe mai fatto un discorso sensato. Infine, Soleil Sorge ha ribadito: "Il mio sarcasmo è pungente". Manila e Biagio, però, sono apparsi perplessi dalla versione della coinquilina.