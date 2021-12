Quali sono le novità Rai 2022? I telespettatori hanno avuto modo di apprezzare due serie tv davvero interessanti e di successo: Cuori e Fino all'ultimo battito. Entrambe, ambientate nel mondo ospedaliero, hanno catturato l'attenzione del pubblico per le trame originali e mai scontate. In particolare Cuori ha raccontato l'evoluzione della cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino con i grandi progressi di due luminari esistiti realmente. La fiction è stata poi arricchita da storie e intrecci amorosi che hanno avuto un finale decisamente inaspettato e anche per questo motivo la seconda stagione è praticamente d'obbligo.

Per quanto riguarda invece Fino all'ultimo battito, è stata ufficializzata la chiusura. I fan sono molto delusi e stanno inondando i social di proteste. Di seguito tutti i dettagli e anche le altre amate serie che torneranno in onda su Rai 1.

Si farà la seconda stagione di Cuori

Per la grande gioia dei telespettatori arriverà Cuori 2. Pare che il nuovo capitolo sia già in fase di preparazione e che parta proprio dal finale inaspettato che ha lasciato tante ipotesi aperte andato in onda su Rai 1 il 28 novembre scorso. La stessa Pilar Fogliati ha ribadito in più interviste di essere molto legata a Delia, la protagonista anticonformista e coraggiosa di Cuori. Anche se manca l'ufficialità, gli autori starebbero già scrivendo le trame.

Cancellata la serie tv Rai Fino all'ultimo battito

È tanta la delusione dei telespettatori che hanno seguito Fino all'ultimo battito con Marco Bocci e Bianca Guaccero. In questo caso l'ufficialità c'è: la seconda stagione non si farà. Lo ha annunciato tramite social il capo sceneggiatore Andrea Valgussa, che ha salutato a malincuore l'affezionato pubblico.

La Rai rimedia all'errore e trasmette il finale de La stagione del cavallo. Anche mamma Rai a volte sbaglia e lo scorso 30 novembre è stato mandato in onda il film, ma tagliando il finale. Tantissime le proteste social da parte dei telespettatori, che saranno accontentati nel mese di dicembre: Il film verrà infatti trasmesso questa volta integralmente, come dichiarato da Stefano Coletta, direttore di Rai 1.

Tornano Doc 2 e Imma Tataranni su Rai 1

Tra gli altri ritorni sicuramente graditi al pubblico ci sono due Serie TV di grande successo: Doc 2 nelle tue mani con Luca Argentero tornerà sulla Rai nel mese di dicembre, mentre la seconda stagione di Imma Tataranni - sostituto procuratore andrà in onda nei primi mesi del 2022, con le ultime quattro imperdibili puntate che vedranno Vanessa Scalera alle prese con complicati casi da risolvere e la sua tormentata vita sentimentale che riserverà diverse sorprese.