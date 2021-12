In Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno al tradimento di Liam con Steffy. Nonostante i due vogliano tenere nascosto quanto accaduto, saranno costretti a confessare la verità a Finn e Hope. Tutto avverrà nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta.

Liam e Steffy molto vicini nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, Thomas sarà sempre più delirante tanto da arrivare a baciare il manichino con le sembianze di Hope. Peccato che Liam assista alla scena, convincendosi che la moglie lo stia tradendo con Forrester Jr.

Andrà in scena un grande equivoco che porterà Liam dritto tra le braccia di Steffy. Spencer infatti, credendo che Hope lo abbia tradito, andrà a cercare consolazione da Steffy. I due inizieranno a parlare e, complice qualche bicchiere di troppo, finiranno a letto insieme ancora una volta.

Steffy scopre di essere incinta, ma non sa chi è il padre

Liam e Steffy non hanno mai smesso di esserci l'uno per l'altra, ma la loro notte di passione dovrà rimanere un segreto. Entrambi infatti, saranno assaliti dai sensi di colpa e decideranno di non dire nulla a Finn e Hope.

Liam non vorrà perdere la moglie, mentre Steffy non vorrà rovinare il suo rapporto con Finn. Riusciranno i due a mantenere il segreto?

Dando uno sguardo alle trame successive, un imprevisto sconvolgerà i loro piani, costringendoli a rivelare la verità ai rispettivi partner.

Tutto avverrà nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta. La giovane Forrester sarà felice della gravidanza ma, allo stesso tempo, non saprà chi è il padre della creatura. Sarà Liam oppure Finn?

Questo dilemma la porterà a prendere un importante decisione. Quella di raccontare la verità sul tradimento a Finn.

Anticipazioni Beautiful: Finn e Hope scoprono di essere stati traditi

A fronte della gravidanza di Steffy, anche Liam si vedrà costretto a svelare la verità a Hope. Quando Liam confesserà alla moglie del tradimento, quest'ultima sarà sotto shock.

La giovane Logan non si capaciterà del fatto che il marito le sia stato infedele e per lo più con Steffy. Potrebbe essere arrivata la fine del loro matrimonio. Intanto anche Finn verrà a sapere che Steffy lo ha tradito con Liam e si renderà conto che la ragazza ha confessato solo perché ha scoperto di essere incinta. Ovviamente il giovane dottore non sarà felice di questo e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà se resterà ancora al fianco di Steffy oppure no.

Per non perdere nulla di questa intricata, story line, la soap Tv americana va in onda su Canale dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40.